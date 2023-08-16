تنسيق الجامعات 2023 .. موعد ورابط تقليل الاغتراب في المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

موعد تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023

ومن المقرر ان يتم فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الاولى و الثانية خلال 72 ساعة من اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

رابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 و المرحلة الثانية ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الاولى و الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.