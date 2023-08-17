أخبار السيارات|جولة في أسطول سيارات هالاند.. سعر دايو لانوس في سوق المستعمل

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لفت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ايرلنج وتابع هالاند الأنظار مؤخراً بعد ما تألق رفقة السيتيزن خلال الموسم الماضي وتصدره قائمة هدافي البريميرليج، بالإضافة للتتويج بالثلاثية التاريخية.

تحدث بعض المشكلات الفنية فجأة بدون سابق انذار أو أعطال سابقة في سيارتك، من أشهرها توقف محرك السيارة، وقد يحصل لجميع السيارات الحديثة والقديمة.

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من السيارات الجديدة التي تتنوع بين الكروس أوفر والسيدان، وتعتبر بيجو 5008 موديل 2023 أغلى إصدارات العلامة الفرنسية بالسوق المصري.

وصلت لانوس 1 للمرة الأولى في السوق المصري عام 1997 وكانت تحمل اسم العلامة التجارية الكورية دايو، واستمر إنتاجها حتى عام 2000، ثم تبعتها الشركة الكورية بسيارة لانوس 2 من خلال إجراء عدة تحديثات على التصميم الخارجي، وفي عام 2008 انتقلت ملكية الشركة لعلامة شيفروليه الأمريكية.

انضمت السيارة الخارقة الأنيقة بوجاتي شينتوديتشي Bugatti Centodiecis لأسطول سيارات النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، وبهذا تنضم إلى سيارته بوجاتي تشيرون، وغيرها من السيارات الرائعة في مرآبه.