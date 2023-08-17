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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بطريقة مبتكرة تحاكي الحقيقة.. صانع محتوى يقلّد العديد من الشخصيات المعروفة والشهيرة|شاهد

صانع المحتوي محمود
صانع المحتوي محمود سمير

قام صانع المحتوى محمود سمير، على الهواء مباشرة بتقليد صوت سبونج بوب وشخصيات الكرتون الشهيرة، بطريقة مبتكرة تحاكي الحقيقة.

وقال صانع المحتوي محمود سمير، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي نهاد سمير، ويرأس تحريرعه الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إنّه اعتاد تقليد الأصوات منذ الصغر، عن طريق الاستماع إلى المشاهير ومحاولة الوصول إلى نبرة أصواتهم.


وتابع صانع المحتوى، أنه دشّن صفحات على منصات التواصل الاجتماعي وبدأ ينشر فيديوهاته التي لاقت رواجًا واسعًا بين الشباب والأطفال الذين عبروا عن إعجابهم بتقليد الأصوات، مقلدًا صوت السادات خلال خطاباته الشهيرة.

صانع المحتوى محمود سمير د صوت سبونج بوب شخصيات الكرتون شخصيات الكرتون الشهيرة منصات التواصل الاجتماعى

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