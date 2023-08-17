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ديني

سفراء الأزهر يختتم برنامج تأكيد الجودة بمصانع الأغذية بالتعاون مع كلية الهندسة الزراعية

صدى البلد

اختتم اليوم، مشروع «سفراء الأزهر» البرنامج التدريبي الذي حمل عنوان «تأكيد الجودة وسلامة الغذاء داخل مصانع الأغذية» بالتعاون مع كلية «الهندسة الزراعية»، وحاضر فيه المهندس/ أسامة شاهين - مراجع واستشاري بأنظمة الجودة وسلامة الغذاء، وشارك في هذا البرنامج 65 طالبا وخريجا؛ بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وعقد على مدار ثلاثة أيام، بمقر المنظمة.

حضر حفل ختام البرنامج أ.د/ محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأ.د/ سمير حافظ - عميد كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة.

وأكد د. محمد المحرصاوي، على حرص المنظمة الدائم على تقديم كل ما هو من شأنه النهوض بالشباب وتنمية مهاراتهم؛ لمواكبة التقدم العلمي المتلاحق لتكنولوجيا العصر، وأن المنظمة تعمل على خدمة الخريجين والطلاب؛ سواء من الأزهر أو من الخارج، من خلال الدورات المتنوعة التي تخدم الخريجين في كافة المجالات.

وطالب الشباب بالاستفادة من الوقت واستثماره في العمل النافع ومتابعة صفحات المنظمة وبرنامج سفراء الأزهر حتى يكونوا على تواصل مستمر.

من جانبه قال  أسامة ياسين: المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لا تدخر جهدا في تقديم كل ما يفيد الشباب في اقتحام سوق العمل من خلال تلك الدورات والتي تجعله متفردا وملما بكافة المهارات المتخصصة التي يقدمها نخبة من أكفأ العناصر التي تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال.

وفي ختام الحفل تسلم المتدربون شهادات التقدير ووجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والقائمين على المنظمة على جهودهم في خدمة الشباب والخريجين، سواء من منتسبي جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى؛ حتى يتمكنوا من ملاحقة تطورات العصر وتأهيلهم لسوق العمل.

سفراء الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر مصانع الأغذية

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