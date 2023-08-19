تعرف على راتب كولر بعد اتفاق تمديد تعاقده مع الأهلي

توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق مبدئي لتمديد تعاقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يوقع كولر على عقده الجديد بعد عودته للقاهرة الأربعاء المقبل.

وبموجب العقد الجديد سيصل راتب كولر الي 200 ألف يورو.

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فجر الأربعاء المقبل موعداً للحضور للقاهرة لحضور الحفل الكبير الذي سيقيمه النادي لتكريم الفرقة الرياضية الفائزة ببطولات في الموسم المنقضي وعلي رأسها فريق الكرة، وينطلق فترة إعداد الفريق الأحمر ببرنامج قياسات بدنية وكشف طبي لكل اللاعبين.

ويتدرب الفريق أيام 25 و 26 و 27 أغسطس قبل أن تغادر البعثة الي النمسا برئاسة خالد بيبو مدير الكرة بناء علي رؤية محمود الخطيب رئيس النادي، ويستمر الفريق هناك حتي يوم 6 سبتمبر المقبل يخوض خلالها مباراتين ودتيتين.

ومن المقرر أن يصل اليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو إلي القاهرة منتصف الأسبوع المقبل إستعداداً لمعسكر الفريق الأحمر،