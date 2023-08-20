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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط مخدرات بـ 500 ألف جنيه فى حملات أمنية

الشرطة
الشرطة

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط (سيدة وشخصين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام) وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام).

وتم ضبط (شخصين) وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – دراجة نارية " بدون لوحات") و ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية " بدون لوحات " وبحوزته ( كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - سلاح أبيض).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (550,000 خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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