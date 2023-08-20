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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يتيح الاطلاع على الفنون الجادة

خالد داغر
خالد داغر

أعلن الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ممثلة فى شبكة قنوات “الحياة”، لنقل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والتى تتواصل على مدار 14 يوما فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس وحتى الخميس 7 سبتمبر.

وأكد داغر أن نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة يأتى كإحدى ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وأوضح أنه يتيح الفرصة لجميع الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور المصرى للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة، ويهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفنى. 

وقال إن الفعاليات تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور خالد داغر دار الاوبرا المصرية المتحدة للخدمات الإعلامية شبكة قنوات الحياة

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