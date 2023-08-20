سمر طارق تغني تتر مسلسل "سفاح الجيزة"

انتهت المطربة سمر طارق من تسجيل أغنية تتر مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة النجمين أحمد فهمي وباسم سمرة، والمقرر عرضه على منصة "شاهد" مساء يوم الجمعة المقبل.

وتضع سمر لمستها الغنائية في أحداث المسلسل المنتظر عرضه عبر تقديمها أغنية التتر من كلماتها وألحانها وغنائها، وهي أغنية تحمل اسم "عتمة"، والمقرر بداية عرضها في انطلاق الموسم الأول من المسلسل خلال عدة أيام.

مسلسل "سفاح الجيزة" من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور العربي هذا الصيف، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية وتدور أحداثه حول مطاردة الأمن الجنائي لشخصية مجرم يمارس أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ويجمع في بطولته أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، وميمي جمال، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله.

ويعد تتر "سفاح الجيزة" أجدد التجارب الغنائية لسمر طارق في عالم الدراما، وذلك بعد النجاح الكبير لأغنيتها "لو" التي تصدرت "تريندات السوشيال ميديا" خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "الهرشة السابعة" للفنانة أمينة خليل والفنان محمد شاهين.

سمر طارق مطربة وكاتبة أغاني مصرية صاعدة بدأت رحلتها الغنائية منذ 7 سنوات، واشتهرت بأغانيها "برحيلي" و"مكاني" ومشروعها الغنائي مع الموزعين الموسيقيين الوايلي وإسلام الأزرق وعلي الدين، وتنشغل حاليا في تحضير مشروع ألبومها الموسيقي الطويل.