أغسطس رياضي ساخن| استقالة مجلس الزمالك.. وانتخابات الإسماعيلي والرابطة المحترفة

شهد شهر أغسطس الجاري العديد من الأحداث البارزة جاء فى مقدمتها الاستقالة الجماعية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك الي جانب اجراء انتخابات فى نادي الإسماعيلي.

كما تم خلال شهر أغسطس انتخاب مجلس إدارة جديد فى رابطة الأندية المحترفة وفاز خلالها أحمد دياب بالتزكية .

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث التي شهدها شهر أغسطس الجاري داخل الأندية ورابطة الأندية المحترفة.

أغسطس وانتخابات رابطة الأندية المحترفة

أجرى مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 أغسطس الجاري اجتماعه التنسيقي الأول في دورته الجديدة، وشهد انتخاب أحمد دياب رئيسًا للرابطة، وعماد متعب نائبًا للرئيس.

أقيمت الانتخابات منتصف أغسطس الجاري تحت إشراف اللجنة الانتخابية برئاسة اللواء حلمى مشهور وعضوية وليد العطار ومحمد الماشطة، والتى أعلنت فوز الخمسة بالتزكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

ويضم مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول إلى جانب دياب ومتعب، كلًا من خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم في مقاعد العضوية، واللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم مرشحا مجلس إدارة اتحاد الكرة لعضوية الرابطة.

نصر أبو الحسن رئيسا للإسماعيلي

اعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي الإسماعيلي للدورة الجديدة 2027/2023 مساء يوم السبت الماضي فوز نصر أبو الحسن برئاسة النادي

ويضم المجلس الجديد للإسماعيلي كلا من فرج عمران نائبا ومصطفى شلة امين للصندوق ومحسن عبد المسيح وشوقي عوض وأحمد فهيم وأحمد محمد عبد الرحمن أعضاء فوق السن ومحمدجمال عضو تحت السن

وكانت الجمعية العمومية العادية للاسماعيلي اكتمال نصابها القانوني بوجود 20%أو ألف عضو أيهما أقل وسجل عدد الحضور 2023عضوا من أصل 5052 عضوا المسددين للاشتراكات النادي اختاروا المجلس الجديد للدورة المقبلة.

استقالة مجلس الزمالك

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، التقدم باستقالته، ونشر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبعدها، أعلن المستشار محمود طه، عضو المجلس، التقدم باستقالته من عضوية نادي الزمالك من منصبه، ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعلن خلاله الاستقالة.

كما أعلن سليمان وهدان، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، استقالته من مجلس القلعة البيضاء، ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

قرار عاجل من وزارة الرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا حول خارطة طريق نادي الزمالك جاء على النحو التالي:

فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعد ما تولي المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر ، وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادى ، وفى هذا الإطار ، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتك المؤسسة الرياضية العريقة ، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً .