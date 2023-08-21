مصرع سيدة إثر تناولها قرص غلة سام بإحدى قرى العدوة شمال المنيا

لقيت سيدة مصرعها إثر تناولها قرص الغلال السام نتيجة خلافات عائلية مع زوجها وأفراد أسرتها، بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا حيث لفظت أنفاسها الأخير قبل وصولها إلى المستشفى، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى العدوة تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وفاة فتاة تدعي ح. ع 20 سنه إثر تناولها قرص سام داخل منزلها بإحدى قرى العدوة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي للعرض على الطبيب الشرعي.



انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاه في العقد الثاني من عمرها، وقامت بإنهاء حياتها باستخدام قرص الغلال السام، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى العدوة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن الفتاة كانت على خلافات أسرية أدت إلى ترك منزل الزوجية والرجوع إلى منزل والدها، وكانت في حالة نفسية صعبة، مما أدى إلى تناول قرص الغلال، كما كشف الطبيب الشرعي بعد معاينة الجثة، أن الوفاة نتيجة تناول مادة سامة سريعة التفاعل أدت إلى توقف القلب والتنفس تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.