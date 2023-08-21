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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمدن والقرى

حملات نظافة مستمرة
حملات نظافة مستمرة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز من مراكز المحافظة التسع.

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة للنظافة شملت الأحياء الرئيسية، رفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، وتم استمرار الحملات اليومية بالوحدة المحلية لبنى محمد سلطان حيث تم رفع نقاط وتجمعات القمامة بمنطقة ماقوسة وطريق مصر أسوان الزراعي أمام ماقوسة وعمارات الأوقاف ومنطقة جارحي والطرق المؤدية لها والمتابعة المستمرة علي مدار اليوم وتمهيد الطريق المؤدى لقرية الفواخر التابعة لمجلس قروى صفط الخمار.

وفى مركز ومدينة سمالوط، واصلت الوحدة المحلية حملاتها لتسوية وتمهيد الطرق ونظافة بقرى وأحياء المركز، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية البيهو حملة مكبرة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة بالقرى التابعة للوحدة المحلية ، كما نظمت الوحدة المحلية لقرية قلوصنا حملة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق الوحدة المحلية وتسوية الطرق والشوارع الرئيسية بالقرى للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين ، كما تم رفع كفاءة مستوى النظافة بقرية طحا الاعمده وتوابعها حيث تم رفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق القرية و تمهيد الطريق الدائرى القديم، بالإضافة إلى تواصل مجهودات أحياء المدينة في رفع نقاط تجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى المقلب العمومى بالظهير الصحراوى .

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جهودها فى رفع مخلفات القمامة خلال حملات النظافة المكبرة بقرى المركز، حيث نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة، حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق بقريتى الروضة، و البياضية ، وذلك بمعدات الوحدة المحلية والطرق ، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول حملة مكبرة لتمهيد وتسوية الطريق ،وذلك لخلق سيولة مرورية والتيسير على المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالى .

وفى مركز ومدينة ديرمواس، تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بمدينة ديرمواس والقري التابعة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة نظافة ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بشوارع المدينة، وفى الوحدات المحلية بدلجا وتل بني عمران ونزلة البدرمان تم تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق، وفى الوحدة المحلية لمركز مطاى، تم تكثيف حملات النظافه وتمهيد الطرق، حيث نفذت الوحدة المحلية حملة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بمدخل عزبه منصور وعزبه أبو سلطان باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم رفع الاشغالات بها.

وفى مركز مغاغة، نفذ حى غرب حملة ضمن مبادرة ( معا لبيئة نظيفة ) لنظافة وتجميل الحى والشوارع الرئيسية و الفرعية و أماكن التجمعات وطريق مصر أسوان الزراعى و جانب ترعة الابراهيمية ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار برفع كفاءة الطرق بقرية بنى على ومدخل منشأة بكير حتى نزلة جلف إلى جانب حملة نظافة بحى جنوب المدينة ، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة نظافة ليلية مكبرة شملت أحياء المدينة لرفع كفاءة منظومة النظافة .

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