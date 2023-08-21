إعلان المرحلة الأولى للقبول المبدئي بكليات جامعة المنيا الأهلية

تعلن جامعة المنيا الأهلية المرحلة الأولى للقبول المبدئي للطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية وذلك وفقا للحدود الدنيا الآتية:

- كلية الطب: (349 درجة بنسبة مئوية 85.12 %)

- كلية طب الأسنان: (340 درجة بنسبة مئوية 83 %)

- كلية العلاج الطبيعي: (326 درجة بنسبة مئوية 79.51 %)

- كلية الصيدلة: (315 درجة بنسبة مئوية 76.82 %)

- كلية الهندسة: (279 درجة بنسبة مئوية 68.05 %)

- كلية الحاسابات والذكاء الاصطناعي: (علمي رياضة (247 درجة بنسبة مئوية 60.24 %) – علمي علوم (310 درجة بنسبة مئوية 75.6 %))

- برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الاعمال: (263 درجة بنسبة مئوية 64.14 %)

وللاستعلام عن القبول المبدئي وطباعة بطاقة الترشيح يرجى الدخول على الرابط التالي بالرقم القومي:

https://www.minia.edu.eg/mnureg

على الطلاب المقبولين مبدئيا سرعة طباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمبنى جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لأنهاء اجراءات القيد (تشمل تقديم اصول المستندات ودفع نصف الرسوم السنوية) وذلك حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 23 اغسطس 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً. هذا وسيسقط حق الطالب في القبول بعد هذا التاريخ (بالنسبة للطلاب المقبولين برغباتهم الاولى).



وتشمل إجراءات القيد ما يلي

أولاً: دفع المصروفات السنوية المعلن للكلية او القسط الاول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) وذلك من خلال اذن دفع بعد مراجعة الوراق والسداد بفرع البنك الاهلى بمدينة المنيا الجديدة.

ثانياً: المستندات المطلوبة:

1. أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. عدد 6 صورة شخصية

4. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

5. بطاقة الترشيح (يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول)

6. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

7. عدد (1) دوسيه بلاستيك.

ملاحظات هامة:

1. الطلاب المتقدمين ولم يتم قبول رغباتهم الاولى وقبلوا على الرغبة الثانية يعتبرون على قوائم الانتظار الرغبة الاولى وسيعاد تنسيقهم ابتداء من يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023 عقب انتهاء فرصة طلاب المرحلة الأولى في استكمال متطلبات القيد وذلك اذا لم ينهوا إجراءات قيدهم بالرغبة الثانية المقبولين بها حيث يعتبر ذلك بمثابة موافقة على هذه الرغبة دون انتظار للرغبة الاولى) .

2. سيسقط حق اى طالب من المقبولين مبدئياً على رغباتهم الاولى في القبول بالجامعة حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم الدراسية المقررة (القسط الاول والذي يمثل نصف المصروفات السنوية المقررة) لكل كلية حتى الثالثة عصرا من يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023.

3. قبول الطلاب أعلاه هو قبولاً مبدئيا طبقا للبيانات المدخلة من قبل الطالب وفي حالة اكتشاف أي بيانات خاطئة عند تقديم اصول المستندات سيسقط حق الطالب في القبول.

4. الطلاب المتقدمين بشهادات خلاف الثانوية العامة (الثانوية العامة العربية والشهادات المعادلة والاجنبية) سيتم اعلان نتيجتهم لاحقا عقب معادلة تلك الشهادات من قبل المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية.