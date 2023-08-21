عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يحيل 6 موظفين للتحقيق لتركهم العمل دون أذن

رئيس مركز أبوقرقاص
رئيس مركز أبوقرقاص خلال الجولة

أحال المهندس تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ابوقرقاص جنوب المنيا 2 أطباء و2 تمريض و2 إداريين للتحقيق لتركهم العمل بالوحدة الصحية لقرية أتليدم دون أذن أو عذر ويأتي قرار الإحالة بناءا على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باستمرار المرور على المستشفيات والوحدات الصحية بمركز ابوقرقاص لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جامعة المنيا تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني في النسخة الثانية لبرنامج "عاملة شغل"

غدا .. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وقاد رئيس مركز أبوقرقاص وبرفقته أمام نجيب رئيس الوحدة القروية بأتليدم حملة لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى، حيث تابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 2 أطباء و 2 تمريض و 2 إداريين فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق.

وقرر رئيس المركز رفع مذكرة لمحافظ المنيا بناءا على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها والوقوف على المخالفات ورصدها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.
 

أبوقرقاص أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات المقدمة للمواطن جامعة المنيا حياة المواطنين مركز ابوقرقاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني في النسخة الثانية لبرنامج "عاملة شغل"

ترشيحاتنا

حان وقت الأمطار الرعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مكتب التأمينات بـ"الصحفيين" يبدأ العمل اليوم الاثنين

داخل الحمام.. وفاة مفاجئة لطيار في الهواء| تفاصيل

فوائد تناول الكركم ومخاطر الإفراط فيه.. خبير تغذية يوضح

عقب الاتفاق الأخير.. بدء تفريغ شحنة نفط إيرانية احتجزتها أمريكا

بقوة 880 حصان .. تعديل مميز لسيارة BMW من GP INFINITAS |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ