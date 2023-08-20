مصرع طبيب وإصابة والديه في حادث مروري بصحراوي المنيا

لقي مدير إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة والسكان بالمنيا مصرعه في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي، وأصيب والديه في نفس الحادث وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم علي الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مصرع الدكتور ميخائيل. م. ص 36 عاما مدير إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة وأصيب والديه في نفس الحادث، وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأصدرت مديرية الصحة والسكان بالمنيا بيانا نعت فيه الطبيب الراحل وجاء فيه: ينعي الدكتور محمد حسنين وكيل زارة الصحة بالمنيا والدكتور أسامة الجمل وكيل المديرية وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، الدكتور ميخائيل ماهر مدير إدارة الصحة المهنية بالمديرية والذي وافته المنية إثر حادث آليم، وقد شارك في جنازة الطبيب الراحل عدد كبير من أقاربه وأصدقائه من الأطباء والعاملين في مديرية الصحة.

