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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني في النسخة الثانية لبرنامج "عاملة شغل"

برنامج عاملة شغل
برنامج عاملة شغل

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار الجهود التي تبذلها جامعة المنيا لتمكين المرأة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وإتاحة فرص العمل والتدريب لخريجاتها بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، وعلوم الحاسب بكلية العلوم، عن فتح باب التسجيل الالكتروني للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل"

 

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وذلك  برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وعدد من الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال رابط التسجيل لحضور البرنامج https://3amlashoghl.untapcompete.com/.

ويهدف برنامج «عاملة شغل» إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة، كالمبيعات وقطاع العمليات والمصانع، فضلا عن مجال التكنولوجيا الذي أضيف هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

جامعة المنيا ريادة الأعمال والابتكار فتح باب التسجيل فرص توظيف كليات الهندسة مؤسسات المجتمع المدني التخطيط والتنمية الاقتصادية

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