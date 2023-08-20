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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تطوير الميادين واستكمال الطرق

المنيا الجديدة مقصد المواطنين للتنزه والاستمتاع بجمال الطبيعة والهدوء.. صور

الطريق السياحي المنيا
الطريق السياحي المنيا الجديدة

مدينة المنيا الجديدة أصبحت مدينة الجمال والهدوء والتنزة للمواطنين ومقصد العرسان في مواكب الزفاف والتقاط الصور بالميادين الواسعة بعد تطويرها واستكمال رصف شبكة الطرق وأعمال التشجير وكذلك التنزه بالطريق الأوسط السياحي الذي يكشف مدينة المنيا الأم بالكامل ويرسم لوحة فنية بديعة للمنطقة.

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يحرص عدد كبير من العرسان على الذهاب لعمل "سيشن" الصور وسط الطبيعة الساحرة والهدوء وقضاء وقت ممتع في التصوير والزفة بالسيارات بالطريق السياحي.

قال أحمد إبراهيم وخالد على وعمرو آدم من أهالي المنيا، إنهم يحرصوا على التنزه بالمنيا الجديدة للتمتع بالهدوء وجمال الطبيعة والجو الساحر وخاصة في فترات الليل، فطقس المدينة رائع في فصل الصيف إضافة إلى وجود أماكن كثيرة للتنزه، بعيدا عن الزحام فيوجد أكثر من نادى اجتماعي لقضاء أوقات جميلة.

وأوضح تامر زين وعلاء طنطاوي وياسر محمود من سكان المنيا: الطريق السياحي بالمنيا الجديدة تحفة فنية، ونقف فيه بأعلى نقطة لنشاهد جمال مدينة “المنيا الأم” والاستمتاع برؤية نهر النيل وكوبري النيل العلوي في مظهر شديد الجمال فالجميع يطلق على هذا الطريق طريق هوليود لتشابه  معالمه بالمدينة الأمريكية، وكذلك اللافتة المكتوب عليها اسم المنيا مشابهة للافتة هيوليود.

يشار إلى أن جهاز مدينة المنيا الجديدة أعلن عن الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات الإنارة العامة للطريق الأوسط لربط مدينة المنيا الجديدة بمدينة المنيا الأم حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق ليلاً كما تم  تنفيذ أعمال الطرق بكفاءة وجودة عالية حفاظاً على الصورة الحضارية للمدينة


مدينة المنيا الجديدة تقع شرق نهر النيل فوق هضبة ارتفاعها من 123 متر إلى 137 متر فوق سطح البحر وتبعد عن القاهرة 250 كيلو متر ولها 3 مداخل رئيسية مدخل من طريق القاهرة – أسوان ومدخل الصحراوي الشرقي والمدخل الأخير من المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.


وتبلغ مساحة المدينة أكثر من 31 ألف فدان حيث تبلغ الكتلة العمرانية من هذه المساحة 6659 فدانا وتضم المدينة 8 أحياء سكنية على مساحة 418 فدانا ويوجد بها مساحات خضراء تغطي مساحة 871 فدان وتحتوي على مناطق خدمية بمساحة 371 فدانا كما تضم منطقة جامعات على مساحة 240 فدان ويوجد بها منطقة سياحية على مساحة 135 فدانا.

وتضم المدينة أيضا مناطق ترفيهية على مساحة 114 فدانا ويوجد بها منطقة للصناعات الحرفية على مساحة 50 فدانا. 
 

مدينة المنيا الجديدة
مدينة المنيا الجديدة
مدينة المنيا الجديدة
مدينة المنيا الجديدة
مدينة المنيا الجديدة
مدينة المنيا الجديدة
مدينة المنيا الجديدة
مدينة المنيا الجديدة
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