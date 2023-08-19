المنيا .. إحالة 15 موظفا للتحقيق للغياب عن العمل بدون إذن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إحالة 15موظف بغرف الأمن والعمليات بقري مركز المنيا للتحقيق للغياب بدون عذر وتركهم العمل دون أذن، وذلك خلال جولة مفاجئة.

وتأتي الحملات التفتيشية بالوحدات المحلية في قري مركز المنيا تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم ومتابعة الانضباط الوحدات القروية بالمركز والمدينة موجها بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وقال اللواء أركان حرب هانى بدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم إحالة 15 موظف لتحقيق لتركهم العمل وغيابهم بدون عذر خلال جولة مفاجئة استهدفت غرف العمليات، وذلك تحت إشراف أحمد عمر سكرتير المدينة والمشرف العام على إدارة الأمن والعمليات حيث تم المرور على غرف الأمن والعمليات لمتابعة سير العمل في قرى بنى محمد سلطان، بنى أحمد الغربية، صفط الخمار، دمشير، طوخ الخيل، ضمن مواصلة المتابعات المفاجئة لرفع كفاءة العمل وتحقيق الانضباط.

وأوضح رئيس مدينة المنيا، أن غرف الأمن والعمليات تعد حلقة الوصل بين غرفة الوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا والقرى التابعة لرصد الأحداث أولا بأول، والتأكيد علي الرصد والمتابعة، ومن ثم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة التحرك فى حال رصد الحالة العامة أو حدوث أى طارئ.