عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم المنيا ينهي استعداده لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا السبت

تعليم المنيا يستعد
تعليم المنيا يستعد لامتحانات الدور الثاني

عقد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية  لانهاء الاستعدادات الخاصه باستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 التي تنطلق غدا السبت 19 وتنتهي الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري.

تموين المنيا: ضبط 112 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

محافظ المنيا: تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية للجان، وكل ما يتعلق بعملية سير امتحانات الدور للثانوية العامة بنطاق المحافظة.

وأكد على ضرورة  اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وإنجاز الإجراءات المطلوبة.

و أضاف أنه تم  تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة في المحافظة.

كما  تطرق الاجتماع الي التأكيد على تفعيل الأنشطة الصيفية بالمدارس وعلى تنفيذ فاعليات مبادرة المواطنة وتعزيز التعايش السلم بجميع الإدارات التعليمية طبقا للخطة الموضوعة وذلك لتنمية مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وتفعيل دور المدرسة.
 

ء امتحانات الدور الثاني استقبال الطلاب الامتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني للثانوية مديرى الإدارات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

موضوعات متعلقة

تموين المنيا: ضبط 112 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

ترشيحاتنا

بينهم 129 مصريًا .. السلطات المكسيكية تعلن إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي|شاهد

ليلة من الرعب.. تفاصيل 180 دقيقة لمكافحة حريق مخزن زيوت بالحوامدية

متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم؟..رسالة طمأنة من التعليم

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركها بـ 11 كلمة للرزق الوفير

قرار عاجل ضد رجلي أعمال كبار وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار

أحمد مرتضى: مديونية الزمالك 150 مليون جنيه ولنا 4 ملايين دولار عايزين نجيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحلاوة الطحينية.. أحلى من الجاهز

احمي نفسك من متحور كورونا الجديد بـ 9 نصائح فعالة

نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

فيديو

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ