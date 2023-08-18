تعليم المنيا ينهي استعداده لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا السبت

عقد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية لانهاء الاستعدادات الخاصه باستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 التي تنطلق غدا السبت 19 وتنتهي الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري.

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية للجان، وكل ما يتعلق بعملية سير امتحانات الدور للثانوية العامة بنطاق المحافظة.

وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وإنجاز الإجراءات المطلوبة.

و أضاف أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة في المحافظة.

كما تطرق الاجتماع الي التأكيد على تفعيل الأنشطة الصيفية بالمدارس وعلى تنفيذ فاعليات مبادرة المواطنة وتعزيز التعايش السلم بجميع الإدارات التعليمية طبقا للخطة الموضوعة وذلك لتنمية مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وتفعيل دور المدرسة.

