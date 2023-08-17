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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام ومراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

 

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من جانبه، تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق الوحدة المحلية والتي ضمت أعمال الإنشاءات والتشطيبات والتركيبات بمحطة مرشحات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نزلة البدرمان، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وفى ذات السياق، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية (أبيوها) وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر، أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

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