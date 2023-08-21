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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 107 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

واصلت الوحدات المحلية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى لكافة صور التعديات ومحاسبة المتعدين وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

 

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وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من إزالة ٣٨ حالة تعد بقرى ( منقطين وشوشة وقلوصنا و اسطال) ،إلى جانب حى شمال و جنوب المدينة .

وفى مركز مغاغة أسفرت الحملات عن إزالة ٣٩ حالة بقريتى طنبدى وآبا وأحياء بالمدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ٨ حالات تعد منها ٥ حالات تعد على الأرض الزراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى على و٣ حالات بأحياء المدينة .

كما تمكنت مراكز ( المنيا و ديرمواس و أبوقرقاص ) من إزالة ٢٢ حالة تعد منها ١٧ حالة تعد على أرض زراعية بقري( تله و البرجاية و دمشير و طوخ الخيل و بنى محمد سلطان ) بمركز المنيا ، وحالتا تعد بالبناء المخالف بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس و ٣ حالات تعد بدون ترخيص بقريتى بنى عبيد و أسمنت بمركز أبوقرقاص.

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