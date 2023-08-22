وفقًا لعلم الطاقة .. إكسسوارات تجلب الحظ

تعتبر الإكسسوارات التي يقال إنها تجلب الحظ وفقًا لعلم الطاقة جزءًا من التقاليد والمعتقدات الشخصية للبعض. ومن بين هذه الإكسسوارات الشائعة التي يعتقد بعض الناس أنها تجذب الحظ والطاقة الإيجابية هي وفقا لما نشره موقع هيلثي .

إكسسوارات تجلب الحظ

دلاية البرسيم: يُعتقد أن البرسيم (أو النبتة الثلاثية الأوراق) يمثل الحظ والتوفيق في بعض التقاليد الثقافية. لذلك، يعتبر ارتداء دلاية تحمل رمز البرسيم أو قلادة تحتوي على أوراق البرسيم رمزًا للحظ الجيد والسعادة.

أساور الكابالا: تستند أساور الكابالا إلى مفهوم الكابالا وهو نظام فلسفي وديني يهودي قديم. يعتقد البعض أن ارتداء أساور الكابالا يساعد في تحقيق التوازن والحماية من الطاقة السلبية وجلب الحظ والازدهار.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه المعتقدات غالبًا ما تكون شخصية وتعتمد على الإيمان الشخصي. قد يرغب البعض في ارتداء هذه الإكسسوارات بغرض تعزيز الثقة بالنفس والتفاؤل. إذا كانت لديك إيمان أو اهتمام بهذه الأمور، فيمكنك ارتداء هذه الإكسسوارات كرمز للحظ الجيد والطاقة الإيجابية.