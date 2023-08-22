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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرار لأول مرة في حياة هند رستم| عباس العقاد طلب لقائها لهذا السبب.. و هيتشكوك أرادها بفيلم عالمي

هند رستم و ابنتها
هند رستم و ابنتها بسنت رضا

حلت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم ضيفة على برنامج "الستات"، و كشفت العديد من الأسرار لأول مرة عن حياة والدتها و مسيرتها الفنية.

رشدي أباظة كان بيقولها نونا المجنونة.. أسرار لأول مرة

قالت بسنت رضا، "كنا بناديلها هندا و كان اسم دلعها اللي بتحبه" و "رشدي أباظة كان بيقولها نونا المجنونة" و سبب إطلاقه هذا الاسم هو عصبيتها.

وأوضحت ابنة هند رستم، أن والدتها كانت تُظهر بأنها جريئة و قويه في الشخصية و الطباع و لكن ذلك كان عكس شخصيتها تماما، مؤكدة أنها كانت خجولة و عنيدة و لا تحب المشاكل، معقبة: "شكلها كان غير الحقيقة".


اعتزلت التمثيل و لم تعتزل عن الوسط

ولفتت، إلى أن هند رستم اعتزلت التمثيل و هي بعمر الـ 47 سنة، و كانت علاقتها بزملائها بالوسط تتم من خلال الاتصالات التليفونية و ليست الزيارات المنزلية، مشيرة إلى أن نبيلة عبيد و إلهام شاهين كانوا أصدقاء لها بأخر فترة و يستشيروها في اختيار أعمالهم الفنية.   
 

 

بتكره لقب ملكة الإغراء.. و سبب خلافها مع فاتن حمامة وتحية كاريوكا

أكدت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، على وجود خلاف بين والدتها و كلا من تحية كاريوكا و فاتن حمامة، معقبة: "السبب هو منافسة و عدم توافقها مع تحية كاريوكا هي أنها قامت بدور في فيلم توحة وأنها دخلت في الحتة بتاعتها".

وأوضحت بسنت رضا، أن تحية كاريوكا اتخذت موقف من والدتها، و لكن الثانية كانت تعتمد عدم الرد، و أيضا تقوم بحضور كل مسرحياتها لحبها و تقديرها لها.

كان عيبها إنها مش اجتماعية

ونوهت، إلى أن المشاكل ازدادت بين هند رستم و فاتن حمامة، بعد الحصول على لقب "سيدة الشاشة" و الذي أطلقه مفيد فوزي، معقبة: "ماما كان عيبها إنها مش اجتماعية".

ولفتت، إلى أن والدتها كانت ضد لقب "ملكة الإغراء" ، قائلة: "هي عملت أفلام كتير قوية محدش يقدر يعملها".

 

ملكة التعبير| وسبب غريب للقاء عباس العقاد بهند رستم

قالت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، إن والدتها لم تكن لديها علاقات واسعة مع الفنانين من الوسط الفني إلا في المناسبات و الأعمال فقط.

وأضافت بسنت رضا، أن في لقاء سابق لوالدتها مع عباس العقاد قد وصفها بـ "ملكة التعبير" بدلا من "ملكة الإغراء".

شبيهة لحبيبته السابقة التي تسمى "سارة"

ولفتت ابنة هند رستم، إلى أن عباس العقاد أختار أن يقوم بهذا اللقاء مع والدتها من بين فنانتين أخريات، و الذي استمر لمدة ساعتان بدلا من النصف ساعة المقررة، موضحة أن سبب اختياره لها هو إنها شبيهة لحبيبته السابقة التي تسمى "سارة".

وأوضحت، أن عباس العقاد كان من مُعجبي هند رستم و يشاهد أفلامها، معقبة: "لما قابلها بهذا اللقاء لأول مرة شاف أنها إنسانة حساسة و عكس ما تبدو عليه بأفلامها فأطلق عليها ملكة التعبير".

 

برلنتي عبد الحميد أخذت دور والدتي في فيلم عالمي

قالت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، إن المخرج العالمي هيتشكوك، أراد أن تجسد والدتها دورا في أحد أعماله، ولكن هذا الدور أدته الفنانة برلنتي عبد الحميد؛ بسبب عدم علم والدتها به.

وأوضحت بسنت رضا، أن هند رستم لم تكن على علم بذلك، حتى أرسل صحفي أمريكي، كتابا له، يجمع بين أفضل الممثلين حول العالم، وكانت صورتها هي الأكبر على الغلاف بين باقي الفنانات الأمريكية.

 

وأضافت: "كان كاتبلها إهداء، وبيعرفها الصحف والممثلين بأمريكا بيقولوا عليها ايه"، مضيفة أن هناك صحفية أمريكية عارضت هذا الحديث.

ما حِلْمتش تمثل عالميا

ولفتت إلى أن هند رستم لم تكن تحلم بالتمثيل على المستوى العالمي، ولكن العديد من الصحف كانت تكتب عنها، كما أن أفلامها عُرضت بالخارج.

محافظة على فساتين والدتي حتى الآن

ونوهت بأنها تحافظ على ملابس وفساتين والدتها على مدار 12 سنة منذ وفاتها، معقبة: "ليهم طريقة حفظ خاصة بقوم بيها، ولما يسافروا عشان معرض بره؛ بيعملولي بوليصة تأمين".

 

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