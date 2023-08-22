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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية يفتتحان التوسعات الجديدة بالكنيسة الإنجيلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شاركه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس إبراهيم زكريا رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، أعمال التوسعات والتطوير الجديدة بالكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

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حضر الاحتفالية المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والنائب سامي هاشم، والنائبة أمال رزق الله، أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات الدين الإسلامي وكذلك قساوسة الكنيسة الإنجيلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد "بشارة" على اعتزازه بالمشاركة اليوم باحتفال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، كما رحب بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي لمحافظة الإسماعيلية.

وعبَّر المحافظ عن سعادته الكبيرة بمشهد مشاركة جميع أطياف المجتمع الإسماعيلي من قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، مؤكدًا "أن هذا هو جوهر الشعب المصري العظيم الذي يعكس الشخصية المصرية".

وأضاف "بشارة" "نحن جميعًا نتحمل معًا مسؤولية بناء الشخصية المصرية، ودعم قيم العيش المشترك، وما نشهده اليوم مشاعر مصرية حقيقية تستحق منا الجهد والتعاون من أجل تحقيق الأفضل لبلادنا مصر الغالية".

مؤكدًا إن المؤسسات الدينية لها دور رئيسي نحو الشباب، من حيث التعرف على الواقع الاجتماعي والمعيشي لهم، وتوجيه النصح والإرشاد وتنمية الوعي لديهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتي تحيد عن تعاليم الأديان السماوية ومبادئها.

داعيًا الجميع، أقباط ومسلمين بأن نعمل معًا على تربية نشءٍ واعٍ وإرساء أُسس التعاون والقيم الوطنية بين مواطني البلد الواحد في ظل السلام المجتمعي.

كما تحدث رئيس الطائفة الإنجيلية قائلًا: "أشعر بفرح كبير وأنا وسط شعب الإسماعيلية العظيم نحتفل معًا بافتتاح تجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، واليوم ونحن نقدم نموذجًا حيًّا للعيش المشترك، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر التي نعشقها ونعمل بجهد من أجلها، وأقول اليوم هذه الكلمات عن قناعة ومحبة حقيقية، وأتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دولة المواطنة والقانون التي نعيش فيها اليوم، كما أرحب باللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي يشاركنا جميع أفراحنا، ونشكر جميع حضور اليوم من شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والذي يمثل التلاحم الوطني الفريد للشعبِ المصري العظيم". 

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته: "الكنيسة تعمل وتتلاحم مع الناس من أجل احتياجات الناس، ودورها الأساسي خدمة الجميع بدون إبهار وبدون أي تفرقة أو تمييز".

وتضمنت الاحتفالية تقديم ترانيم لشباب فريق الكورال وكلمات ألقاها كل من نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلية وراعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

وفي نهاية الاحتفالية، تبادل محافظ الإسماعيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدروع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل وفد الكنيسة الإنجيلية ظهر اليوم بمكتبه، على هامش الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم؛ بمناسبة تجديد ورفع كفاءة الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، ومناقشة دور الكنيسة والمؤسسات الدينية في ترسيخ مبادئ المواطنة لدى المصريين مسلمين وأقباط.

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