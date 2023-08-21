الإسماعيلية .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على تراخيص المحال التجارية بحي ثالث

قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بمناطق متفرقة بالحي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة، وتؤثر على السيولة المرورية وضرورة متابعة تراخيص المحال التجارية.

أسفرت الحملة عن رفع ومصادرة عدد ١٨٠ كرسي، وعدد ١٥ شيشة، ٥ أنابيب، و٦ إستاندات، و٢ ثلاجة، و١٨ ترابيزة.

بجانب تشميع عدد ٩ محال تجارية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.