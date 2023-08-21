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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بمسجد في الإسماعيلية دون وقوع خسائر بشرية

الحادث
الحادث

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق هائل داخل مسجد، أدى إلى إتلاف بعض محتوياته، حيث فوجئ الأهالى، باشتعال النيران داخل جدران مسجد الحمد المرحلة الثالثة حي الشيخ زايد.


وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد اشتعال الحريق بمسجد في نطاق حي ثالث.

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علي الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء.
كما وجه الدكتور مصعب البنداري ، مدير هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف.


من جانبها كشفت مصادر مطلعة أن سبب وقوع الحادث ماس كهربائي، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية.

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