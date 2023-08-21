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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

الدقيق المضبوط
الدقيق المضبوط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف مباحث التموين، بتنفيذ حملة تموينية للرقابة على المخابز البلدية بنطاق الإدارة فجر اليوم الاثنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة الرقابة على المخابز ومتابعتها بشكل دائم ومستمر؛ لضمان استغلال كامل الحصة التموينية المخصصة للمخابز، وإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات من حيث الوزن والشكل، وآمن للمستهلك.

وخلال الحملة، تم ضبط ما يقرب من طن من الدقيق البلدي المدعم "عدد ١٧ شيكارة"، كانت مجمعة في أحد المخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر؛ لعدم نظافة أدوات العجن، عدد ٢ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، عدد ٢ محضر عدم وجود لوحة بيانات، عدد ١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق للاستيلاء على أموال الدعم.

وللشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية  رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨.

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