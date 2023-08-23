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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطريقة سهلة وبسيطة.. كيف تعرف من المتصل بشبكة الواي فاي Wi-Fi المنزلية؟

كيفية معرفة من يستخدم
كيفية معرفة من يستخدم شبكة الواي فاي Wi-Fi

هل ترغب في معرفة من المتصل بشبكة الواي فاي Wi-Fi الخاصة بك؟، تساعدك بعض التطبيقات على إلقاء نظرة سريعة على قائمة الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي Wi-Fi المنزلية الخاصة بك من جهاز التوجيه أو الكمبيوتر الخاص بك لمعرفة ذلك.

ونظرا لأنه يوجد العديد من الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي Wi-Fi، ستحتوي قائمة البحث على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الاستقبال ووحدات التحكم في الألعاب وطابعات Wi-Fi والمزيد، فقط يمكنك استخدام البرنامج المذكور أدناه لمعرفة الجهاز الغريب بينهم.

 

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استخدم هذا التطبيق لمعرفة من المتصل بشبكة الواي فاي Wi-Fi

استخدم GlassWire Pro لمعرفة من المتصل بجهاز التوجيه خاصتك ويقوم باستنزاف باقة الإنترنت المنزلية بسرعة كبيرة، سيساعدك هذا البرنامج في الحصول على تنبيهات عندما يتصل جهاز جديد بشبكة الواي فاي Wi-Fi الخاصة بك، فهو يمتلك طريقة عرض سريعة وسهلة تعرض لك جميع الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي Wi-Fi الخاصة بك.

ومن بين مزايا برنامج GlassWire، أنه مجاني الاستخدام، كما يحتوي على رسوم بيانية جميلة لإظهار استخدام النطاق الترددي الخاص بك، ومعرفة التطبيقات المتصلة بالإنترنت، ومقدار النطاق الترددي الذي يستخدمه كل تطبيق بالضبط، كم يمنحك تنبيهات سريعة عندما يقوم أحد التطبيقات بتغيير شيء ما على جهازك، أو عندما يحاول أحد المثبتين تثبيت برنامج تشغيل نظام جديد.

 

كيفية معرفة من يستخدم شبكة الواي فاي Wi-Fi باستخدام GlassWire

1. قم بتنزيل البرنامج المجاني GlassWire عبر الموقع الرسمي للبرنامج على الويب.

2. ثبت ملف GlassWire على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبمجرد اكتمال هذا الإعداد حدد خيار تشغيل البرنامج ثم انقر إنهاء.

3. سيبدأ برنامج GlassWire على الفور في فحص شبكة الواي فاي Wi-Fi الخاصة بك، وعرض قائمة بأسماء جميع الأجهزة التي يكتشف أنها متصلة بشبكتك.

4. عند اكتمال الفحص، قم بمراجعة الأجهزة المتصلة ضمن نتائج برنامج GlassWire، انتبه بشكل خاص إلى خيارات مثل "اسم الجهاز" و "محول الشبكة" لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أجهزة غير معروفة أو غير مصرح بها متصلة حاليًا بشبكتك.

برنامج GlassWire
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