إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. قرار منتظر بتسجيل أفراد جدد| الشروط

إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2023 واستكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية، من أكثر الملفات التي تشكل اهتمامًا للمواطنين، وأصدرت الحكومة بصددها العديد من القرارات، والتي أوصى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث باستكمالها، لما تشكله من أهمية كبيرة لدى قاعدة عريضة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا الذين تسعى الحكومة لإيصال الدعم لهم.

وأعلنت وزارة التموين في وقت سابق، عن أنه يتم إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2023 لعدد محدد من المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ولا يوجد إضافة لمواليد جدد في الوقت الحالي.

وأشارت إلى وجود عدد من الشروط التي يتم في ضوئها إضافة المواليد الجديدة، مع التأكيد على أن عدم تجاوز العدد الأقصى للاستفادة من خدمات السلع التموينية التي من الأسرة الواحدة.

إضافة مواليد جديدة

وبعد إعلان وزارة التموين أنه لا يوجد إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2023 إلا لفئات محددة، بعد أن قامت بإضافة العديد من المواليد للبطاقات التموينية مع بداية العام الجاري، أعلن البرلمان التقدم بتوصيات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وذلك من أجل استمرار إضافة مواليد جدد ضمن موازنة العام المالي الجديد والتي بدأ تطبيقها منذ أول يوليو الماضي.

إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين

إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2023 قرار منتظر من وزارة التموين، بعد تلك التوصيات البرلمانية التي صدرت بموازنة العام المالي 2023/2024، وذلك في ضوء المخصصات التي وضعتها الموازنة لدعم السلع التموينية، والتي تعتبر أعلى مخصصات من بين مخصصات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.

مخصصات لـ إضافة مواليد جديدة

ومن أجل دعم السلع التموينية وإضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2023، رفع مجلس النواب المخصصات المالية في العام المالي الجديد، حيث بلغت نحو 127 مليار و700 مليون جنيه، بزيادة 37 مليار جنيه عن العام السابق الذي سجل نحو 90 مليار جنيه 2022/23.

وجزء من هذه المخصصات مفترض أن يتم تخصيصها من أجل إضافة مواليد جديدة، خاصة بعد التوصيات البرلمانية، والتي جاءت بعد زيادة المخصصات المالية التي تحصل عليها وزارة التموين من أجل التوسع في دعم السلع التموينية وإضافة مواليد جديدة.

إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين

ويستفيد من السلع التموينية نحو 62.2 مليون مواطن، وله حصة 50 جنيها شهريا، بحد أقصى 4 أفراد على بطاقة الأسرة، و25 جنيها في حال الزيادة عن 4 أفراد، وقد بلغت تكلفة ذلك على الحكومة 36 مليارا و162 مليون جنيه.

شروط إضافة مواليد جديدة

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط إضافة مواليد جديدة، وذلك من خلال التقدم بطلب من خلال موقع دعم مصر، وذلك في حال توافر الشروط التالية:

- الحد الأقصى يكون 4 أفراد على أن يكون 2 أبناء والزوج والزوجة.

- يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين مساويا للحد الأدنى للأجور (3500 جنيه)، مع العلم أنه كان 3000 جنيه عند إضافة المواليد مع بداية العام، وكان ذلك مساويا للحد الأدنى للأجور.

- بالنسبة لصاحب البطاقة من أصحاب المعاشات، يجب أن ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه أو بحسب الرقم الذي تحدده وزارة التموين.

- إذا كانت الأسرة مكونة من 3 أطفال، يمكن أن تضيف فردا ثالثا وفقًا للشروط السابقة، وتكون من الأسر الأكثر احتياجًا.

المستحقون لإضافة المواليد الجديدة

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الاشتراطات حتى يمكن إضافة مواليد جديدة، تتمثل في أن يكون من أصحاب تكافل وكرامة، أو الحاصلين على معاش التضامن الاجتماعي ومعاش أقل من 2500 جنيه، أو مرتب يساوي الحد الأدنى للأجور.

وتكون لتلك الفئات الأولوية في إضافة المواليد الجديدة، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين في وقت سابق، حيث تستهدف من تلك الإجراءات أن يخصص الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

وكان مجلس النواب أوصى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال استعراض توصيات الموازنة العام للعام المالي الجديد 2023/2024 بضرورة استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة مواليد جدد.

ولمتابعة التفاصيل وموعد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية، يمكن متابعة موقع دعم مصر من خلال الرابط التالي (اضغط)، حيث يتم من خلال هذا الموقع الحكومي، التقديم لإضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية، وذلك من خلال تقديم اسم صاحب البطاقة والرقم القومي وعدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم، وأرقامهم القومية بحيث لا يزيد على 4 أفراد.