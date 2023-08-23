عاجل
سبق مذهل.. الهند الثانية عالميًا بعد الصين بالهبوط للقطب الجنوبي لـ القمر أخبار التعليم.. ضبط حالتي غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم..تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة موجز السوشيال: الونش يكشف تطورات حالته الصحية.. وأحمد حسن يزف بشرى سارة داخل نادي الزمالك بمحرك 8 أسطوانات ..اشتعال سيارة فيراري F8| فيديو النشرة الدينية.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني بنسبة 77.09%..هل قيام الليل يعوض الصلوات الفائتة..لابطال الحسد والسحر عليك بهذا الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شروط حجز 329 قطعة أرض بـ 4 مدن جديدة.. التفاصيل

قطع أراضي
قطع أراضي

 اعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن اتاحة كراسة شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي بنظام التخصيص الفوري في 4 مدن جديدة بإجمالي 329 قطعة أرض.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة جاء ضمن المدن المشمولة بالطرح " غرب قناة، برج العرب الجديدة، طيبة الجديدة، السادات".

الإسكان: برنامج تحسين خدمات مياه الشرب يهدف لخدمة قرى 4 محافظات بالصعيد

بالدولار.. طريقة التقديم على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة 


ووفقا لكراسة الشروط فإن عمليات الحجز تصل لـ 60 يوما تبدأ من اليوم حتي 21 من أكتوبر القادم ضمن برنامج مسكن التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.


شروط الحجز

واعلنت الهيئة شروط حجز قطع الأراضي علي الموقع الإلكتروني وعنوانه https://reserve.newcities.gov.eg، وتضمنت كراسة الشروط جمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز فيه، و يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)
ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

وقال  الدكتور وليد عباس،إن الطرح الثاني من برنامج “مَسكن” خلال الفترة من (16/3/2023 : 15/5/2023)، تضمن 481 قطعة أرض، وبلغت نسبة الحجز لقطع الأراضي بمحاور (المميز – المتوسط) حوالي 100 % من قطع الأراضي المطروحة، فيما بلغت نسبة الأراضي المخصصة بمحور الأكثر تميزاً حوالي 50 % من قطع الأراضي المطروحة، 11 % منها سيتم استكمال قيمتها بالدولار الأمريكي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية: شركات التأمين تحصل 28.6 مليار جنيه في 5 شهور

ترشيحاتنا

لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع.. عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر.. سر بكاء هيا الشعيبى بسبب حملها الخامس

ننشر تفاصيل مشروع التقويم من أجل التعلم قبل إطلاقه بالعام الدراسي الجديد

روشتة الحماية من الكيانات الوهمية| نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها؟

رئيس حزب الوفد يكشف موعد طرح برنامجه في الانتخابات الرئاسية القادمة.. صور

"بعفو أميري".. الإفراج عن مجموعة من السجناء في الكويت |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ