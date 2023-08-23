شروط حجز 329 قطعة أرض بـ 4 مدن جديدة.. التفاصيل

اعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن اتاحة كراسة شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي بنظام التخصيص الفوري في 4 مدن جديدة بإجمالي 329 قطعة أرض.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة جاء ضمن المدن المشمولة بالطرح " غرب قناة، برج العرب الجديدة، طيبة الجديدة، السادات".



ووفقا لكراسة الشروط فإن عمليات الحجز تصل لـ 60 يوما تبدأ من اليوم حتي 21 من أكتوبر القادم ضمن برنامج مسكن التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



شروط الحجز

واعلنت الهيئة شروط حجز قطع الأراضي علي الموقع الإلكتروني وعنوانه https://reserve.newcities.gov.eg، وتضمنت كراسة الشروط جمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز فيه، و يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)

ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

وقال الدكتور وليد عباس،إن الطرح الثاني من برنامج “مَسكن” خلال الفترة من (16/3/2023 : 15/5/2023)، تضمن 481 قطعة أرض، وبلغت نسبة الحجز لقطع الأراضي بمحاور (المميز – المتوسط) حوالي 100 % من قطع الأراضي المطروحة، فيما بلغت نسبة الأراضي المخصصة بمحور الأكثر تميزاً حوالي 50 % من قطع الأراضي المطروحة، 11 % منها سيتم استكمال قيمتها بالدولار الأمريكي.