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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|بملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ.. ومريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي

ميرهان حسين
ميرهان حسين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

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في يومه العالمي ..احذر أمراض خطيرة ينقلها البعوض

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

صرحت وزارة الصحة المصرية بوجود إصابتين  من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما آثار الرعب والخوف في قلوب الكثيرين، خوفا من انتشاره بشكل كبير كما حدث مع كوفيد _ 19.

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي

شاركت الفنانة مريهان حسين صور جديد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي تقضي عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

ظهرت الفنانة إليسا بفساتين بيضاء في مناسبات مختلفة، وقد ظهرت في هذه الإطلالات بصورة جذابة وناعمة للغاية

 

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد مريهان حسين إليسا إطلالات إليسا هيدي كريم

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