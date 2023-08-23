نشرة المرأة والصحة|بملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ.. ومريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة

صرحت وزارة الصحة المصرية بوجود إصابتين من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما آثار الرعب والخوف في قلوب الكثيرين، خوفا من انتشاره بشكل كبير كما حدث مع كوفيد _ 19.

شاركت الفنانة مريهان حسين صور جديد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي تقضي عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة

ظهرت الفنانة إليسا بفساتين بيضاء في مناسبات مختلفة، وقد ظهرت في هذه الإطلالات بصورة جذابة وناعمة للغاية