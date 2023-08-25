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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رفضوا حبيبها .. العناية الإلهية تُنقذ فتاة من الموت بـ"حفظ الغلال" بسوهاج

صدى البلد

أصيبت حاصلة على دبلوم صنايع، في نهاية العقد الثاني من العُمر، بحالة تسمم؛ إثر تناولها قرص حفظ الغلال، داخل منزل أسرتها، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ لرفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، مفادها وصول المدعوة (نورهان. س. ع. ع- ۱۹ سنة- حاصلة على دبلوم صنايع- وتقيم دائرة المركز).

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مصابة بحالة تسمم؛ إثر تناولها قرص لحفظ الغلال، وعلى الفور تم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (س. ع. ع- ٦٦ سنة- عامل زراعي- يقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة لرفض أهليتها خطبتها لأحد الأشخاص، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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