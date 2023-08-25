معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

شهدت قرية الناوية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة عقب شيوع نبأ وفاة عروسين صعقا بكهرباء سخان الحمام عقب 24 ساعة من زفافهما الأمر الذي أصاب أسرتهما بالحزن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفى سمنود العام .

وفاة عريس وعروس بعد 24 ساعة من الزفاف



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة عريس وعروسته وهم "رامي .ج .ع" 26 سنة و"منار. ك.ا" 21 سنة إثر صعق كهربائي مفاجىء أثناء تواجدهما داخل شقتهما بقرية الناوية بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت مصادر أمنية أن سبب وفاة العروسين داخل عش الزوجية جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجئ تسبب في وفاتهما معا ويجري عرضهما علي الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.



وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن حفل زفاف العروسين كان مساء أمس بإحدى القاعات بذات القرية وتم اكتشاف وفاتهما عقب زيارة أهلهما في ثاني أيام الزواج في الصباحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح جثمانيهما وتسليمها إلي ذويهما لدفنهما بمقابر أسرتهما.



حالة من الحزن انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تزامنا مع رحيل العروسين وسط دعوات بالترحم علي رحيلهما المفاجئ والمشاركة فى مراسم تشييع جثمانهما عقب تصريح النيابة بدفنهم.