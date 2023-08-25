عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

العروسان الضحايا
العروسان الضحايا بمركز سمنود

شهدت قرية الناوية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة عقب شيوع نبأ وفاة عروسين صعقا بكهرباء سخان الحمام عقب 24 ساعة من زفافهما الأمر الذي أصاب أسرتهما بالحزن.

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفى سمنود العام .

عدّوا المزلقان غلط | قطار يدهس تروسيكل بركابه في سمنود

 

وفاة عريس وعروس بعد 24 ساعة من الزفاف


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة عريس وعروسته وهم "رامي .ج .ع" 26 سنة و"منار. ك.ا" 21 سنة إثر صعق كهربائي مفاجىء أثناء تواجدهما داخل شقتهما بقرية الناوية بنطاق دائرة المركز.

txt

محافظ الغربية يهنئ يحيى عبد السلام لحصوله على برونزية العالم لليزر رن


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت مصادر أمنية أن سبب وفاة العروسين داخل عش الزوجية جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجئ تسبب في وفاتهما معا ويجري عرضهما علي الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

غزل المحلة يقرر تعيين أحمد رمضان مديرا للتعاقدات


وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن حفل زفاف العروسين كان مساء أمس بإحدى القاعات بذات القرية وتم اكتشاف وفاتهما عقب زيارة أهلهما في ثاني أيام الزواج في الصباحية.

استعدادًا لخوض دوري المحترفين .. غزل المحلة يعود للتدريبات الجماعية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح جثمانيهما وتسليمها إلي ذويهما لدفنهما بمقابر أسرتهما.

رئيس جامعة طنطا يعلن عن إعادة فتح باب الترشح لعمادة كلية حقوق


 حالة من الحزن انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تزامنا مع رحيل العروسين وسط دعوات بالترحم علي رحيلهما المفاجئ والمشاركة فى مراسم تشييع جثمانهما عقب تصريح النيابة بدفنهم.

البحث الجنائي النيابة العامة بمحافظة الغربية حفل زفاف العروس حفل زفاف العروسين داخل شقته رواد مواقع التواصل الإجتماعي زفافهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

الزمالك يحسم موقفه من إمكانية تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

حبس تاجر مخدرات بعد ضبطه متلبسا بحيازة 120 طربة حشيش في طنطا

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة عروسه أمام والدها بالغربية

مصادرة 294 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية

أمن الغربية يحرر 313 مخالفة لردع قائدي السيارات والمركبات مروريا

ترشيحاتنا

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

بضمان شهادة الادخار .. لو عايز تشتري سيارة بشروط ميسرة

الدعاء المستجاب يوم الجمعة قبل المغرب.. احرص عليه من بعد العصر

143 ألف حبة | السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاجون

أمطار رعدية وسحب .. تفاصيل طقس الساعات القادمة

أول دعم نقابي لترشح الرئيس السيسي لانتخابات 2024 .. دعوات بالملايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ