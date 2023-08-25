شاهد | فتاة توثق طول شعرها في مقطع أشعل تيك توك

في مقطع صادم على تيك توك، وثقت فتاة لحظة قياس طول شعرها والذي تخطى المترين في فيديو انتشر على نطاق واسع.

ويظهر في الفيديو الذي لم يتخط 20 ثانية، فتاة عشرينية تستعرض بشكل مميز قبل إطلاق شعرها المربوط وهي تستتر خلف ستار خشبي طويل وتصعد على كرسي خفي.

وفور صعودها تبدأ الفتاة إطلاق سراح شعرها المائل لونه للأحمر القاتم ليتدلى ويسقط الشعر من أعلى إلى أسفل في انسيابية ملحوظة.

وتظهر الفتاة قوة شعرها وصحته أثناء فرده الى الجانبين قبل أن يصل إلى منتهاه ليظهر طوله النهائي الذي تخطى مترين مما تسبب في صدمة كبيرة للفتيات على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك.

وانهالت التعليقات المعبرة عن إعجابها بطول الشعر والمتسائلة عن الروتين اليومي الذي تستخدمه تلك الفتاة.