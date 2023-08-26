رحمة أحمد توجه رسالة غامضة لجمهورها عبر انستجرام

شاركت الفنانة رحمه حسن منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي

وكتبت :"الواحد اكتشف لما كبر انا في ناس كتير مضللة وانه انخدع و صدق حاجات كتير غلط علشان بس سمع كلام ناس تانيه تجنبانه يعرف بنفسه هو وبعدين يحكم ... بس الواحد كبر دلوقتي و بيحاول يكتشف بنفسه و يتعلم ويعرف اكتر .. يا انخدعنا كتير والله ... وصدقنا ادعاء و كذب كثير من غير ما نشوف ونسمع ونعرف بنفسنا ".

وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل،نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سماأحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

بدأت رحمة العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة،وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلالهدورًا صغيرًا.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)، ومنأبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".