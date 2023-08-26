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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجةً تقليل الأغتراب خلال ساعات عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 … يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب، بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلتين الأولى والثانية

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال  موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها  .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ويترقب طلاب الثانوية العامة موعد بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023، وكذلك أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 للشعبتين علمي وأدبي بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية ، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :


تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

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