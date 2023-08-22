تنسيق الجامعات 2023.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023 وتنسيق الثانوية العامة 2023.. بعد انتظار نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2023 من تنسيق الثانوية العامة 2023.

تنسيق الجامعات 2023.. يترقب طلاب الثانوية العامة موعد بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023، وكذلك أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 للشعبتين علمي وأدبي بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية مساء أمس، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. ومن المرتقب بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد انتهاء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب والتي من المقرر أن تبدأ بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 خلال الأسبوع الجاري.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الجامعات 2023.. وستكون المرحلة الثالثة للتنسيق على مرحلتين الأولى للطلاب الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، والثانية لطلاب امتحانات الدور الثاني، وفقا لما تطبقه وزارة التعليم العالي من ضوابط لتنظيم تنسيق القبول بالجامعات، وسيبدأ الحد الأدنى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية والأدبية من 205 درجة فأكثر بنسبة 50%.

تنسيق الجامعات 2023.. ويمكن التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع التنسيق من هنا، فور بدء التسجيل رسميا بعد إعلان وزارة التعليم العالي المواعيد رسميا.

الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لعام 2023

تنسيق الجامعات 2023.. ولذلك حرص «صدى البلد» هلي نشر دليل بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2023

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

طب دمياط 383.0

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381.0

طب الإسكندرية 381.0

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380.0

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379.0

طب الاقصر 379.0

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377.0

طب عين شمس 377.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب حلوان 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375.0

طب بني سويف 375.0

طب الفيوم 375.0

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374.0

طب أسنان المنيا 374.0

طب أسنان طنطا 374.0

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373.0

طب أسنان بني سويف 373.0

طب أسنان الفيوم 373.0

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372.0

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 371.0

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370.0

صيدلة المنصورة 370.0

علاج طبيعي القاهرة 370.0

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369.0

صيدلة الزقازيق 369.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة بور سعيد 368.0

صيدلة الإسكندرية 368.0

صيدلة المنوفية 368.0

صيدلة بني سويف 368.0

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368.0

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة حلوان 367.0

صيدلة مدينة السادات 367.0

صيدلة ج الوادي الجديد 367.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364.0

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0

طب بيطري المنصورة 362.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

هندسة دمياط 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361.0

طب بيطري الزقازيق 361.0

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5

طب بيطري كفر الشيخ 360.5

طب بيطري سوهاج 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360.0

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360.0

طب بيطري عين شمس 359.0

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359.0

طب بيطري جنوب الوادي 359.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359.0

هندسة بور سعيد 359.0

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358.0

طب بيطري أسيوط 358.0

طب بيطري المنوفية 358.0

هندسة طنطا 358.0

طب بيطري الإسكندرية 358.0

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

طب بيطري دمنهور 357.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 357.5

هندسة بنها بشبرا 357.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357.0

هندسة الإسكندرية 357.0

طب بيطري القاهرة 356.5

طب بيطري بنها 356.5

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356.0

طب بيطري المنيا 356.0

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355.0

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355.0

طب بيطري مدينة السادات 354.5

طب بيطري أسوان 354.5

هندسة حلوان بالمطرية 354.0

طب بيطري بني سويف 353.5

طب بيطري العريش 353.5

طب بيطري مطروح 353.0

طب بيطري الوادي الجديد 352.5

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351.0

ألسن كفر الشيخ 350.0

هندسة أسوان 350.0

هندسة المنيا 350.0

تمريض المنصورة 350.0

تمريض بور سعيد 349.5

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

هندسة الطاقة أسوان 348.5

تمريض دمياط 348.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5

علوم سوهاج 347.5

تمريض طنطا 346.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 344.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344.0

تمريض الزقازيق 344.0

فنى صحي جنوب الوادي 344.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تمريض كفر الشيخ 342.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342.0

تخطيط عمراني القاهرة 342.0

معهد فني صحى اسماعيليه 341.6

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341.0

علوم كفر الشيخ 341.0

علوم الزقازيق 341.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 341.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5

علوم دمنهور 340.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5

علوم جنوب الوادي 340.0

تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5

تمريض بنها 339.0

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5

علوم المنصورة 338.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 338.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338.0

تمريض القاهرة 338.0

تمريض دمنهور 337.0

علوم الإسكندرية 337.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5

تمريض عين شمس 336.5

تمريض الإسكندرية 336.0

تمريض حلوان 335.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

علوم أسيوط 335.5

علوم القاهرة 335.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335.0

تمريض سوهاج 335.0

تمريض مطروح 334.5

تمريض أسوان 334.5

حاسبات و معلومات العريش رياضة 334.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334.0

علوم طنطا 334.0

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334.0

معهد فني صحى بور سعيد 333.6

معهد فني صحى اسيوط 333.5

علوم بنها 333.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 333.5

تمريض الفيوم 333.5

معهد فني صحى المنصوره 333.0

معهد فني صحى الزقازيق 333.0

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333.0

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5

تمريض أسيوط 332.0

تمريض بني سويف 332.0

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332.0

علوم بور سعيد 332.0

علوم عين شمس 331.5

معهد فني صحى طنطا 331.5

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331.0

تمريض المنيا 331.0

معهد فني صحى سوهاج 331.0

علوم دمياط 331.0

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331.0

سياسة واقتصاد السويس 330.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

تمريض جنوب الوادي 330.5

ألسن عين شمس 330.0

علوم المنوفية بشبين الكوم 330.0

علوم العريش 330.0

علوم أسوان 330.0

معهد فني صحى بنها 329.5

علوم السويس 329.5

علوم الفيوم 329.0

علوم المنيا 329.0

علوم الوادي الجديد 328.5

ألسن الفيوم 328.5

علوم بني سويف 328.0

معهد فني صحى الاسكندريه 327.5

علوم حلوان 327.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 327.5

سياسة واقتصاد بني سويف 327.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 327.0

علوم بنات عين شمس 327.0

ألسن كفر الشيخ رياضة 327.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 327.0

معهد فني صحى امبابة 326.5

ألسن أسوان 326.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.5

معهد فني صحى الوادي الجديد 326.0

ألسن بني سويف 326.0

معهد فني صحى اسوان 325.5

معهد فني صحى بنى سويف 325.5

ألسن الأقصر 325.5

ألسن المنيا 325.0

إعلام القاهرة 325.0

ألسن سوهاج 325.0

فنون تطبيقية بنها 324.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 324.5

فنون تطبيقية طنطا 324.0

إعلام عين شمس 323.0

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323.0

إعلام المنوفية 323.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5

معهد فني صحى رياضه المنصورة 322.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322.0

معهد فني صحى رياضه طنطا 321.0

علوم الارض بني سويف 321.0

فنون تطبيقية حلوان 320.5

إعلام بني سويف 320.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 320.5

إعلام جنوب الوادي 319.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 319.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 318.0

معهد فني صحى رياضه بنها 317.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317.0

فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5

فنون تطبيقية دمياط 316.0

فنى تمريض كفر الشيخ 316.0

علوم الإسكندرية رياضة 315.5

فنى تمريض طنطا 315.0

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 314.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 314.5

فنون تطبيقية بني سويف 314.0

علوم القاهرة رياضة 314.0

تربية الزقازيق 313.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313.0

فنى تمريض المنصورة 312.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312.0

تربية المنصورة 311.5

آثار دمياط 311.0

آثار القاهرة 310.5

إعلام القاهرة رياضة 310.5

ألسن عين شمس رياضة 310.5

علوم دمنهور رياضة 310.5

فنى تمريض الزقازيق 310.0

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5

آثار عين شمس 309.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309.0

ألسن الفيوم رياضة 308.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308.0

علوم عين شمس رياضة 308.0

ألسن أسوان رياضة 307.5

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 307.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 307.0

حقوق كفرالشيخ 306.5

إعلام عين شمس رياضة 306.5

فنى تمريض بنها 306.5

فنى تمريض الإسكندرية 306.5

ألسن بني سويف رياضة 306.5

فنى تمريض سوهاج 306.0

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306.0

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 305.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 305.0

تربية بور سعيد 305.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 305.0

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305.0

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 305.0

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 304.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5

علوم الارض بني سويف رياضة 304.5

علوم كفر الشيخ رياضة 304.5

تربية بنها 304.0

ألسن الأقصر رياضة 304.0

علوم بنها رياضة 304.0

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304.0

آثار و لغات مطروح 304.0

آثار أسوان 303.5

تجارة المنصورة 303.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5

تربية طنطا 302.5

علوم طنطا رياضة 302.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302.0

فنى تمريض جنوب الوادي 302.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5

فنى تمريض القاهرة 301.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5

تجارة الزقازيق 301.5

آثار الفيوم 301.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301.0

فنى تمريض أورام القاهرة 301.0

زراعة المنصورة 301.0

معهد فني صحى رياضه امبابة 301.0

علوم الزقازيق رياضة 301.0

زراعة دمنهور 301.0

زراعة القاهرة 301.0

إعلام المنوفية رياضة 301.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 300.5

علوم المنصورة رياضة 300.5

علوم حلوان رياضة 300.5

تربية الإسكندرية 300.5

تجارة كفر الشيخ 300.5

ألسن المنيا رياضة 300.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 300.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300.0

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299.1

ألسن سوهاج رياضة 299.0

فنى تمريض أسيوط 299.0

تربية كفر الشيخ 298.5

تربية دمنهور 298.5

علوم بور سعيد رياضة 298.5

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 298.0

علوم دمياط رياضة 298.0

علوم الفيوم رياضة 298.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298.0

فنى تمريض أسوان 297.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5

علوم السويس رياضة 297.5

فنى تمريض المنيا 296.5

إعلام بني سويف رياضة 296.5

علوم أسوان رياضة 296.5

علوم بني سويف رياضة 296.5

فنى تمريض عين شمس 296.5

آثار الأقصر 296.5

زراعة دمياط 296.0

تربية عين شمس 296.0

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296.0

فنى تمريض حلوان 296.0

فنون جميلة (عمارة) المنيا 295.5

تربية مطروح 295.5

فني تمريض السويس 295.0

دار العلوم القاهرة 295.0

معهد فني صحى رياضه اسوان 295.0

تربية السويس 295.0

فنى تمريض الفيوم 295.0

فنى تمريض بني سويف 294.5

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5

زراعة الإسكندرية 294.5

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 294.5

زراعة عين شمس 294.0

تربية دمياط 294.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 293.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 293.5

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 293.5

تجارة القاهرة 293.0

علوم أسيوط رياضة 293.0

تربية مدينة السادات 293.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5

علوم المنيا رياضة 292.5

علوم العريش رياضة 292.5

إعلام جنوب الوادي رياضة 292.0

تجارة دمياط 292.0

علوم الوادي الجديد رياضة 292.0

معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5

علوم جنوب الوادي رياضة 291.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 291.0

علوم سوهاج رياضة 291.0

تجارة الإسكندرية 291.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 290.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 290.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290.0

معهد فني صحى رياضه سوهاج 289.5

تجارة دمنهور 289.5

تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.0

تجارة طنطا 289.0

آثار جنوب الوادي 288.5

تربية الفيوم 288.5

تربية المنيا 288.5

تجارة عين شمس 288.0

تربية أسوان 288.0

آثار سوهاج 288.0

علوم بنات عين شمس رياضة 288.0

تجارة سوهاج 288.0

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 287.5

تجارة بنها 287.5

تجارة بني سويف 287.5

تربية بنات عين شمس 287.5

تربية حلوان 287.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 287.0

تجارة بور سعيد 287.0

زراعة طنطا 287.0

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287.0

تجارة جنوب الوادي 287.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 286.0

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 286.0

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286.0

زراعة الزقازيق 285.5

زراعة القاهرة رياضة 285.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5

تجارة أسيوط 285.0

زراعة الإسكندرية رياضة 285.0

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285.0

تجارة أسوان 284.5

تربية بني سويف 284.5

تربية العريش 284.5

تربية رياضية بنين دمياط 284.5

تربية أسيوط 284.0

تجارة السويس 284.0

زراعة كفر الشيخ 284.0

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 284.0

تجارة العريش 283.6

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 283.5

تربية جنوب الوادي 283.5

تربية سوهاج 283.0

تربية الوادي الجديد 283.0

تجارة مدينة السادات 283.0

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283.0

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 283.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 283.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان 282.5

حقوق الزقازيق 282.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.5

زراعة عين شمس رياضة 282.5

زراعة المنوفية بشبين الكوم 282.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 282.0

زراعة دمياط رياضة 281.5

زراعة بنها بمشتهر 281.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 281.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 281.0

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 281.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 281.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 281.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 280.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 280.5

حقوق سوهاج 280.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 280.0

زراعة سوهاج 280.0

زراعة الفيوم 279.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 279.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 279.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 278.5

العلوم الزراعية البيئية العريش 278.5

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 278.0

تجارة انتساب موجه دمنهور 278.0

زراعة بني سويف 278.0

تربية عين شمس رياضة 277.5

تجارة انتساب موجه دمياط 277.5

زراعة مطروح بفوكه 277.5

تجارة انتساب موجه طنطا 277.0

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277.0

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 277.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 276.5

زراعة الوادي الجديد 276.5

تجارة انتساب موجه بنها 276.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 276.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 276.0

زراعة جنوب الوادي 276.0

تربية الزقازيق رياضة 276.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276.0

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 275.5

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 275.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5

زراعة المنيا 275.5

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 275.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 275.0

حقوق المنيا 275.0

زراعة أسيوط 275.0

تربية الإسكندرية رياضة 275.0

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 275.0

ثروة سمكية السويس 275.0

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 274.5

آداب القاهرة 274.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5

تجارة انتساب موجه السويس 274.0

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 274.0

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 274.0

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 273.5

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 273.5

تربية بور سعيد رياضة 273.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 273.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

تجارة انتساب موجه أسوان 273.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 273.0

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 273.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 273.0

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 273.0

تجارة انتساب موجه العريش 273.0

دار العلوم الفيوم 273.0

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 273.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 273.0

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 273.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5

تربية حلوان رياضة 272.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 272.5

تربية طنطا رياضة 272.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 272.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 272.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 272.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 271.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 271.5

زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271.0

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 270.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 270.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 270.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 270.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 270.0

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 269.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 269.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.5

زراعة المنصورة رياضة 269.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 269.0

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 269.0

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269.0

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 268.5

تربية المنصورة رياضة 268.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 268.0

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 268.0

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 268.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268.0

تربية طفولة مبكرة المنوفية 268.0

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 267.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 267.5

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 267.5

تربية بنها رياضة 267.0

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 267.0

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 267.0

تربية الفيوم رياضة 266.5

تربية دمنهور رياضة 266.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 266.0

تربية (طفولة) طنطا 265.0

آداب عين شمس 265.0

حقوق دمياط 265.0

دار العلوم المنيا 264.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 264.1

تربية طفولة مبكرة دمنهور 264.0

دار العلوم أسوان 264.0

آداب بنها 264.0

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 264.0

زراعة الزقازيق رياضة 264.0

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 264.0

تربية (طفولة) السويس 263.5

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 263.5

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263.0

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 262.5

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 262.0

تربية (طفولة) عين شمس 262.0

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 262.0

آداب المنصورة 261.5

حقوق بور سعيد 261.5

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5

آداب حلوان 261.5

آداب الإسكندرية 261.5

تربية كفر الشيخ رياضة 261.5

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 261.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 261.5

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 261.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 261.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 261.0

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 261.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 261.0

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 260.5

تربية دمياط رياضة 260.4

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 260.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 260.0

حقوق بني سويف 259.5

حقوق القاهرة 259.5

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 259.5

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 259.0

حقوق جنوب الوادي 259.0

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 259.0

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 259.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259.0

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 259.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 258.5

آداب انتساب موجه القاهرة 258.5

آداب الزقازيق 258.5

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 258.5

زراعة الفيوم رياضة 258.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258.5

تربية بنات عين شمس رياضة 258.0

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 258.0

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 258.0

آداب المنوفية بشبين الكوم 258.0

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 258.0

آداب الفيوم 257.5

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 257.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 257.0

آداب طنطا 257.0

تربية مدينة السادات رياضة 256.5

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256.5

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 256.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 256.5

تربية (طفولة) دمنهور 256.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 256.0

حقوق المنصورة 256.0

آداب بنات عين شمس 256.0

زراعة بنها رياضة بمشتهر 256.0

حقوق الفيوم 256.0

تربية السويس رياضة 256.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 256.0

حقوق أسيوط 255.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 255.5

آداب كفر الشيخ 255.5

آداب و علوم إنسانية السويس 255.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 255.0

آداب دمنهور 255.0

حقوق الإسكندرية 255.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 255.0

تربية أسوان رياضة 254.5

تربية نوعية كفر الشيخ 254.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 254.0

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 254.0

تربية نوعية القاهرة 254.0

حقوق أسوان 254.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254.0

آداب بور سعيد 254.0

آداب أسوان 253.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 253.5

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 253.5

آداب انتساب موجه عين شمس 253.5

تربية (طفولة) العريش 253.0

تربية طفولة مبكرة المنيا 253.0

تربية نوعية جنوب الوادي 253.0

حقوق طنطا 252.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 252.5

حقوق عين شمس 252.5

آداب بني سويف 252.5

حقوق بنها 252.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 252.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 252.0

آداب دمياط 252.0

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 252.0

تربية نوعية الإسكندرية 252.0

آداب انتساب موجه حلوان 251.5

تربية (طفولة) أسوان 251.5

تربية نوعية المنيا 251.5

آداب العريش 251.5

تربية مطروح رياضه 251.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم 251.0

تربية نوعية طنطا 251.0

حقوق حلوان 251.0

تربية طفولة مبكرة بني سويف 251.0

حقوق انتساب موجه سوهاج 250.5

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 250.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي 250.5

حقوق مدينة السادات 250.5

تربية نوعية أسيوط 250.5

آداب انتساب موجه بنها 250.5

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 250.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 250.0

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250.0

تربية نوعية المنصورة 250.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 250.0

تربية نوعية الزقازيق 250.0

سياحة وفنادق الإسكندرية 250.0

تربية طفولة مبكرة مطروح 250