جامعة القاهرة تفتح باب التقديم أمام الوافدين .. كلية الزراعة تعلن شروط ومصاريف الالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية

جامعة القاهرة تعلن مصروفات الدراسة للطلاب الوافدين بالدولار

زراعة القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للتقديم

تفتح كليات جامعة القاهرة أبوابها امام الطلاب الجدد المصريين والوافدين والمحولين ، للالتحاق بالبرامج المختلفة كما أعلنت عن شروط التقديم تسهيلا للطلاب.

كلية الزراعة جامعة القاهرة

أعلن الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن قواعد و شروط التقديم لبرامج اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور سامح عبد الفتاح ، أن شروط القبول لبرامج اللغة الإنجليزية تتمثل فى :

- أن يكون الطالب مرشحا للكلية عن طريق مكتب التنسيق أو مخولا أو منقول قيده لنفس العام الجامعى أو العام السابق و مستوفيا الحد الأدنى للقبول بالكلية لقطاع الزراعة

- ألا تقل درجة الطالب فى اللغة الإنجليزية عن ٦٥٪؜ مع مراعاة تخصيص بعض الأماكن لطلاب الشهادات المعتدلة الأجنبية و العربية

- تكون الدراسة بهذه البرامج من العام الجامعى الأول و التدريس و الامتحانات فيها باللغة الانجليزية

- عدم قبول تحويل طلاب باقيين لإعادة بالفرقة الأولى أو الثانية بكلياتهم

- فى جميع حالات التحويل يجب استفتاء شرط الإقامة مع ولى الأمر الشرعى فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة

كما أوضح عميد الكلية ، البرامج التى تدرس باللغة الإنجليزية و شروط الالتحاق بها و هى برامج التكنولوجيا الحيوية ، و برنامج الزراعة الدولية و يحتوى على ثلاثة تخصصات رئيسية و يمكن للطالب الالتحاق بأحدها من المستوى الثالث طبقا لرغبته ، برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية ، برنامج علوم الغابات



الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج كلية الزراعة جامعة القاهرة

١- بطاقة الترشيح لكلية الزراعة جامعة القاهرة + ٢ صورة منها

٢- ٢ صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

٣- أصل شهادة الميلاد + ٢ صورة منها

٤- ٢ صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب

٥- ايصال مرافق ( كهرباء أو تليفون أو غاز )

٦- بطاقة ٦ جند ( مختومة ) + بطاقة ( ٢ جند ) مختومة

٧- يتم دفع ٥٠ جنية رسوم استلام ملف

كما اشار الدكتور سامح عبد الفتاح ، عن شروط تحويل المصريين الفرق أعلى الذين يدرسون بالخارج و هى :

- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها و مستوفى المراد المؤهلة للقبول بالكلية

- أن يكون مقيدا فى احدى كليات الزراعة عام تقديمه للتحويل

- اذا اقرر قبوله بالمستوى الأول يشترط استيفاء الحد الادنى للقبول بالكلية سنه حصوله على الثانوية العامة او ما يعادلها

- ان يكون قد امضى سنه دراسية بالخارج و نقل لفرقة اعلى

- ان يرفق بطلب التحويل المحتوى العلمى للمقررات التى دراسها فى الكلية المحول منها

- أن يكون الشهادات و الوثائق الصادرة من خارج الجمهورية كلها أصول و موثقة من الجهات الرسمية فى الخارج ووزارة الخارجية المصرية

المصاريف الخاصة بالطلاب الوافدين

- ٥٥٠٠ دولار منها ١٥٠٠ دولار رسوم القيد تسدد فى السنه الأولى و ٤٠٠٠ دولار تسدد كل عام دراسى للطالب

- يسدد طلاب دول حوض النيل ( ١٠٪؜) من قيمة المصروفات الدراسية المقررة عليهم حيث يسدد ٥٥٠ دولار تسدد فى السنه الأولى و ٤٠٠ دولار تسدد كل عام دراسى للطالب

- التأخير عن السداد لمدة أسبوعين إلى ستة أسابيع من بداية الدراسة يسدد الطالب غرامة بنسبة ( ١٠٪؜) من إجمالى المصروفات الدراسية

- التأخير لمدة أكثر من سته أسابيع تسدد غرامة بنسبة ( ٢٠٪؜) من إجمالى المصروفات الدراسية .