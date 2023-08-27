بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

أثارت أسما شريف منير حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد قص الشعر بطريقة تشبه الرجال

خاصة أن إطالة الشعر مرة أخرى تستغرق وقت كبير جدا ولكن هناك طرق تساعد في إطالته بشكل سريع مثل بعض الزيوت والأمصال.



ولكن أهم خطوة في إطالة الشعر تبدأ من داخل الجسم، لذا من المهم الحصول على بعض العناصر الغذائية بشكل مكثف، لكي تتمكن المرأة من تسريع نمو الشعر بشكل صحيح حتى لايتساقط.

ولكن إذا كانت المرأة تعاني من مشكلة صحية أو مرض مزمن أو تاخذ بعض الأدوية فعليها استشارة الطبيب قبل تناول هذه المكملات لتجنب حدوث أي مضاعفات.وفقا لما جاء في موقع Good Housekeeping Institute

أضف فيتامين صحي للشعر إلى روتينك الصباحي وإذا كان نظامك الغذائي لا يوفر لك ما يكفي من التغذية، فإن المكملات الغذائية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. يقترح الدكتور فوسكو : "ابحث عن الفيتامينات المتعددة المُصممة والمُصنفة على أنها "للشعر والبشرة والأظافر". "تحتوي تلك الفيتامينات المهمة مثل البيوتين و C و B التي يمكن أن تدعم صحة الشعر." يقترح نائب مدير مختبر التغذية في معهد Good Housekeeping Institute، ستيفاني ساسوس، أن هذه الفيتامينات والمعادن تساهم في الحصول على شعر أكثر صحة:

فيتامين أ

فيتامين سي

فيتامين ه

الزنك

حديد

ألاحماض الدهنية أوميجا -3



بالإضافة إلى ترطيب الشعر من خلال عدم غسل شعرك بالشامبو أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع حيث يسمح ذلك للزيوت الطبيعية بالتغلغل في الشعر، مما يسمح له بترطيب وإصلاح نفسه.