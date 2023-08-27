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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | استدعاء لـ سيارات فيات تيبو بمصر...أحدث أسعار موديلات سوزوكي بـ مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب في اقتناءها أغلب المصريين ، خصوصا الأشخاص الذين يفضلون اقتناء سيارات مميزة التي تظهر بحالة فريدة رغم مرور العديد من السنوات علي تاريخ صناعتها ومازالت تعمل بأفضل أداء حتي الآن .

اختلفت أسعار السيارات الجديدة عدة مرات خلال الفترة الماضية، وحتي الآن لم تستقر تغيرات أسعار السيارات المستمرة من قبل الشركات المصنعة نتيجة عدة عوامل هامة أثرت علي سعر السيارات عالميا، منها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة .

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة كافة طرازات الصانع الكوري للسيارات ، ومن ضمنها سيارة هيونداي أكسنت RB ، وهيونداي إلنترا HD ، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، ونالوا علي مكانة كبيرة بين المواطنين لما يتوافر بالطرازين من مواصفات ومميزات عصرية متقدمة .

أعلنت شركة شيري الصينية عن طرازها الكهربائي الجديد الذي يطلق عليه اسم شيري  iCar 03 ، وتنتمي السيارة الكهربائية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وذلك الكشف تم في معرض تشنجدو للسيارات لعام 2023 .

أطلق وكيل سيارات فيات بالسوق المصرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة استدعاءات لـ بعض طرازات فيات تيبو سواء كانت الهاتشباك والسيدان المنتجة من عام 2021 حتي عام 2022 .

أعلنت شركة Gill Schmid Design عن تصميمها الجديد يخت Synesthesia الذى يحتوي علي العديد من التكنولوجيات المتطورة ، بالإضافة الي انه يوجد به الكثير من الحيل اكثر من المتواجدة بسيارة جيمس بوند .

بيجو 504 موديلات سوزوكي بـ مصر هيونداي اكسنت RB النترا HD موديل 2024 شيري iCar 03 الكهربائية شيري iCar 03 فيات تيبو بمصر فيات تيبو يخت Synesthesia Synesthesia

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