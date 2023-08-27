شاهد.. يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند

أعلنت شركة Gill Schmid Design عن تصميمها الجديد يخت Synesthesia الذى يحتوي علي العديد من التكنولوجيات المتطورة ، بالإضافة الي انه يوجد به الكثير من الحيل اكثر من المتواجدة بسيارة جيمس بوند .

يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند

يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند

يبلغ طول يخت Synesthesia الجديد 213 متر ، وهذه مساحة كافية للتعامل مع جميع أنواع المهام المتواجدة في عالم البحار ، ويحتوي اليخت الجديد علي الكثير من وسائل السلامة والراحة ، ويحتوي علي أجزاء فاخرة جدا .

يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند

وأوضح مصنعي اليخت قائلين " نبحث عن مالك ليخت Synesthesia ولكن يجب أن يشبه أسلوب حياته أسلوب حياة جيمس بوند ، ويقوم دائما بخوض المغامرات بأعلى مستوي من الراحة والأمان والرفاهية ".

يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند

وتم صناعة هيكل اليخت العلوي من الفولاذ المتين ، وتم إضافة بنية أحادية خفيفة مصنوعة أيضا من الياف الكربون ، ويمتلئ اليخت بمميزات فخمة معمارية ستجذب عملاء M16 المحبين بالأدوات الذكية الملحقة بداخلة ويحتوي علي زجاج داخلي قابل للسحب، وأبواب منزلقة، وعناصر زجاجية دوارة.

يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند

ويملك يخت Christened Synesthesia عدد من المنصات والمدرجات السرية، ويحتوي أيضا علي مهبط طائرات هليكوبتر يعمل باللمس من أجل توفير مساحة واسعة يمكن إقامة الحفلات فيها، بالإضافة الي جراج سيارات يحمل سيارة ليموزين بطول 33 متر، و RIB بطول 33 متر، وأربع زلاجات نفاثة.

يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند

يوجد علي يخت Synesthesia مكان للطائرات بدون طيار على السطح، وذلك لأنه يخت يستخدمه أصحاب المهام السرية الراغبين في الاستمتاع في نفس الوقت.

يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند



ويحتوي يخت Synesthesia علي صالون رئيسي به إضاءة جيدة، وغرفة طعام مخصصة للترفيه، ومنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق على السطح، وأرضية زجاجية تطل على حمام السباحة، وصالة مسبح بالأسفل.

يخت Synesthesia يشبه سيارات جيمس بوند

ويمكن النوم في جناح المالك الفاخر، ويمكن للضيوف النوم في واحدة من 6 غرف واسعة مخصصة لهم، وبه مكان حيث إقامة لما يصل إلى 17 من أفراد الطاقم .