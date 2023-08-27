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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات جديدة بأسعار تتخطى المليون جنيه

صدى البلد

شهد السوق المصري عدة تغييرات سعرية مؤخراً، مما أدى لزيادة أسعار العديد من السيارات موديل 2023 وتخطيها حاجز المليون جنيه.

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ميتسوبيشى إكليبس كروس

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

 الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,030,000 جنيه.   

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,090,000 جنيه . 

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,140,000 جنيه . 

الفئة الرابعة GLX 4WDبقيمة قدرها 1,190,000 جنيه. 

سكودا كاميك

سكودا كاميك موديل 2023

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، وتتسارع من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة.

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,320,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,445,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,495,000 جنيه

سيتروين C5اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,595,000 جنيه

 

أوبل جراند لاند

أوبل جراند لاند موديل 2023

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

 

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الأولى  HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,599,990 جنيه.

 

أوبل جراند لاند

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 980,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 1,050,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 1,130,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الرابعة DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 1,150,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الخامسة INTENSE TURBO بقيمة قدرها 1,210,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الخامسة SIGNATURE TURBO بقيمة قدرها 1,230,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة السادسة SIGNATURE TURBO بقيمة قدرها 1,260,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة السابعة SIGNATURE + TURBOبقيمة قدرها 1,299,000 جنيه

 

 

 

ميتسوبيشي اكليبس كروس سكودا كاميك سيتروين C5 اير كروس أوبل جراند لاند رينو ميجان

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