5 سيارات رياضية زيرو.. تبدأ من 720 ألف جنيه.. صور

تحظى السيارات الرياضية على شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تصميمها الخارجي الكبير نسبيًا والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها عن الارض والذي يمنحها افضلية التعامل مع بعض التضاريس المختلفة، إضافة إلى التجهيزات والتقنيات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية زيرو من فئة الـ SUV داخل السوق المصري.

5 سيارات رياضية زيرو من فئة الـ SUV

1 - شيري تيجو 7

تبدأ اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 من 720 الف جنيه حتى 780 الف جنيه للفئة الثانية، وتحتوي السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية بلغت 145 حصان، و210 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات.

5 سيارات رياضية زيرو من فئة الـ SUV

2 - سيات اتيكا

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة لموديلات 2023 بين مليون و450 جنيه ومليون و675 الف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات تيربو 1400 CC، يستطيع ضخ 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية الاداء، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.6 ثانية.

5 سيارات رياضية زيرو من فئة الـ SUV

3 - سوزوكي فيتارا

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 من 899.900 جنيه و909.900 جنيه، وحصلت السيارة على محرك 4 سلندر، متصل بناقل سرعات 6 غيار، وقوة اجمالية قدرها 120 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، اضافة إلى مدة تسارع قدرها 13 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

5 سيارات رياضية زيرو من فئة الـ SUV

4 - رينو داستر

تقدم الفئة الأولى من السيارة رينو داستر موديل 2023 بسعر 880 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 950 الف جنيه، وتستخدم السيارة محرك 1600 سي سي بقوة 115 حصان، و156 نيوتن/متر،مع ناقل سرعات اوتوماتيك CVT.

5 سيارات رياضية زيرو من فئة الـ SUV

5 - كيا سبورتاج

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر يتراوح بين 1,169,900 جنيه و 1,639,900 جنيه، وتعمل السيارة الرياضية بناقل حركة من 7 سرعات أوتواتيكية DSG، مع محرك تيربو سعة 1600 CC، يمكنه انتاج قوة قدرها 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.