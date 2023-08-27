بحالة الزيرو.. بيجو 504 بـ سعر مغر| صور

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب في اقتناءها أغلب المصريين ، خصوصا الأشخاص الذين يفضلون اقتناء سيارات مميزة التي تظهر بحالة فريدة رغم مرور العديد من السنوات علي تاريخ صناعتها ومازالت تعمل بأفضل أداء حتي الآن .

بيجو 504 موديل 1975 الفرنسية داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة بيجو 504 موديل 1975 ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان :

بيجو 504 موديل 1975 الفرنسية داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك بيجو 504 الفرنسية

تحصل سيارة بيجو 504 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال، وتمكنت السيارة السيدان الفرنسية من قطع مسافة تصل الي 3999 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي نهاية العام الجاري ، ويوجد بها دهانات خارجية .

- مواصفات بيجو 504 السيدان

بيجو 504 موديل 1975 الفرنسية داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تمتلك بيجو 504 موديل 1975 العديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وراديو، وكاسيت، و 4 سماعات جانبية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم، ومرايات جانية يدوية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو ، وصداد أمامي وخلفي من النيكل كروم .

- سعر بيجو 504 موديل 1975

بيجو 504 موديل 1975 الفرنسية داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تباع سيارة بيجو 504 موديل 1975 الفرنسية داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 الف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محركها ، وشكلها الخارجي .