سيارات بيجو كهربائية في السوق المصري لأول مرة| تفاصيل

أزمة استيراد السيارات الجديدة جعلت الكثير من شركات السيارات تفكر في تصنيع سياراتها محليا في مصر ، ومن ضمن هذه الشركات التي تعمل علي تصنيع العديد من طرازاتها بداخل مصر هي شركة بيجو الفرنسية .

سيارات بيجو كهربائية في السوق المصري لأول مرة

سيارات بيجو كهربائية في السوق المصري لأول مرة

تدرس شركة بيجو فكرة تصنيع السيارات الخاصة بها بمصر وتعمل الآن علي دراسة تلك الفكرة وإمكانيات التصنيع ، وقريبا سيتم الوصول الي نتائج خاصة بإمكانية تصنيع سيارات بيجو بداخل مصر قبل نهاية عام 2023 الجاري .

- أهمية التصنيع المحلي

سيارات بيجو كهربائية في السوق المصري لأول مرة

تصنيع سيارات بيجو الفرنسية داخل مصر لها العديد من المميزات منها منافسة شركة بيجو في مصر بصورة اكبر ، بالإضافة الي الحصول علي حوافز للتصنيع من الدولة ، ويعمل وكيل بيجو علي حسم الأمر للتواصل مع شركة بيجو وحسم النتائج النهائية .

- سيارات بيجو جديدة خلال 2023 و 2024

سيارات بيجو كهربائية في السوق المصري لأول مرة بيجو e208

تقوم شركة بيجو بـ توريد السيارات الجديدةإلي مصر من موديلات 2023 و 2024 ومن ضمن هذه الإصدارات سيارة بيجو 208، وبيجو 308، وبيجو 508 الفيس ليفت، بالإضافة الي طرح بيجو لسيارة كهربائية جديدة لأول مرة بمصر خلال عام 2024 ومن ضمن سياراتها الكهربائية بيجو e208 ، وبيجو 2008 الكهربائية .