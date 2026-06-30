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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي ضاعف الشك.. والقرآن وضع قواعد للتعامل مع الأخبار

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى حالة من الشك العام في كل ما يُنشر، موضحًا أن الصورة والصوت لم يعودا دليلًا قاطعًا على الحقيقة كما كان في السابق.

خالد الجندي: وحدة المجتمع صمام الأمان في مواجهة الفتن

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الواقع يفرض ضرورة الالتزام بالمنهج القرآني في التثبت، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، مؤكدًا أن القرآن وضع قواعد واضحة للتعامل مع الأخبار، خاصة في أزمنة انتشار الشائعات.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن نعمة 30 يونيو، تمثل فارقًا حاسمًا في تاريخ الدولة، معتبرًا أنها كانت الحد الفاصل بين النجاة والغرق، وبين الاستقرار والتشرد، لافتًا إلى أن شعوبًا في محيطنا عانت من التفكك والتشريد نتيجة غياب الاستقرار.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الله حفظ مصر بفضل تماسكها ووحدة شعبها، مؤكدًا أن محاولات عديدة جرت لإحداث انقسامات داخل المجتمع، سواء بين فئاته أو مؤسساته أو حتى بين المسلمين والمسيحيين، إلا أنها لم تنجح.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن بعض المحاولات وصلت إلى إثارة قضايا سطحية لإشعال الفتن، في محاولة لضرب النسيج المجتمعي، مشددًا على أن هذه الأساليب تهدف إلى تفتيت المجتمع من الداخل.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن من أعظم نعم الله على الأمم نعمة الوحدة والاجتماع، بينما تُعد الفرقة والتنازع من أخطر أسباب السقوط، موضحًا أن التاريخ يشهد بأن أي أمة لم تسقط إلا بعد أن دبّ فيها الخلاف والتفكك.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن المجتمع المتماسك يشبه الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، بينما المجتمع المتفرق كالبنيان المتصدع الذي يوشك على الانهيار، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذكاء الاصطناعي القرآن

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