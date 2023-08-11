تبشر العلامة التجارية الفرنسية بيجو بعصر جديد من السيارات الكهربائية المستقبلية، والتي ستحقق قفزات تكنولوجية هائلة من عروض الشركة الحالية وتتميز بتصميمات مختلفة جذريًا.

تم الكشف عن السيارة في معرض CES في لاس فيجاس (بشكل غير عادي بالنسبة لبيجو ، التي غادرت السوق الأمريكية في عام 1991) ، وهي أول مفهوم من رئيس التصميم ماتياس هوسان الذي تم تعيينه مؤخرًا.

بيجو تبشر عن عصر جديد من السيارات الكهربائية

يوفر المفهوم الجديد الهدف العام لمركبات الإنتاج المستقبلية الخاصة التجارية الفرنسية ، والتي سيتم تصورها وفقًا لثلاثة مبادئ رئيسية: الجاذبية والعاطفة والتميز، ستطلق خمس سيارات كهربائية جديدة في العامين المقبلين وستصبح كهربائية بالكامل في أوروبا بحلول عام 2030.

بيجو تبشر عن عصر جديد من السيارات الكهربائية

يأتي المفهوم الجديد منخفضًا على الأرض (يبلغ ارتفاع سقفه 1340 مم فقط) وله صورة ظلية حادة على طراز Fastback ، وهو الأقرب من حيث الشكل لصالون Peugeot 508 ، لكنه أكبر بكثير ، ويبلغ طوله 5000 مم وعرضه 2100 مم.

بيجو تبشر عن عصر جديد من السيارات الكهربائية

قالت بيجو إن بصمتها تسلط الضوء على مرونة بنية العصر الجديد التي ستدعم سيارات الإنتاج في المستقبل: منصة STLA المعيارية الجديدة التي يتم طرحها في بيجو والعلامات التجارية الشقيقة Stellantisمن منتصف هذا العقد.

يتم تشغيل Inception على الإصدار الكبير من هذه المنصة وسيكون هناك أيضًا فئات صغيرة ومتوسطة لتناسب مختلف القطاعات، والتي سيتم استخدامها عمليًا لأكبر وأسرع وأفخم سيارات الركاب في مجموعة ستيلانتس.