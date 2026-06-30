ختام الدورة 142 بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ

اختتمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ فعاليات الدورة التدريبية رقم 142 تحت عنوان "إعداد الداعية المعاصر"، والتي استمرت لمدة شهرين، بمشاركة أئمة ووعاظ من سبع دول هي: الهند، ونيجيريا، وغانا، والجزائر، ومدغشقر، وبنجلاديش، وتوجو.

وجاءت الدورة في إطار رسالة الأزهر الشريف في إعداد وتأهيل الدعاة من مختلف أنحاء العالم، من خلال برامج علمية وتدريبية متخصصة تجمع بين التأصيل الشرعي، وتنمية المهارات الدعوية والإعلامية، وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، بما يسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن الأكاديمية تواصل دورها في إعداد الداعية المعاصر القادر على حمل رسالة الأزهر إلى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تمثل أحد أهم روافد القوة الناعمة للأزهر الشريف، وتسهم في تخريج دعاة يمتلكون العلم الشرعي الرصين، والوعي بقضايا العصر، والقدرة على مواجهة الأفكار المتطرفة بالحجة والعلم والحكمة.

تنمية مهاراتهم في الخطابة والإفتاء

وأضاف فضيلته أن المشاركين تلقوا خلال الدورة برامج علمية وعملية مكثفة، هدفت إلى تنمية مهاراتهم في الخطابة والإفتاء والتواصل المجتمعي، وترسيخ مبادئ التعايش والسلام، بما يعينهم على أداء رسالتهم الدعوية في مجتمعاتهم وفق المنهج الأزهري الوسطي.

ومن جانبهم، أعرب الأئمة المشاركون عن تقديرهم لما لمسوه من اهتمام ورعاية طوال فترة التدريب، مؤكدين أن الدورة مثلت تجربة علمية ثرية أسهمت في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وأنهم سيحرصون على نقل ما اكتسبوه من علوم وخبرات إلى بلدانهم، بما يخدم مجتمعاتهم ويعزز نشر قيم الإسلام السمحة، مقدمين الشكر للأزهر الشريف وأكاديمية الأزهر العالمية على ما يقدمانه من جهود في خدمة الدعوة الإسلامية وتأهيل الدعاة من مختلف دول العالم.