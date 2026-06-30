شوبير : انتقدوا حسام حسن .. بس بلاش تصفية حسابات مع المنتخب

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن انتقاد أداء المدير الفني حسام حسن أو اختياراته أمر طبيعي ومشروع، مشيرًا إلى أن من حق الجميع مناقشة قراراته الفنية، سواء فيما يتعلق بطريقة اللعب أو اختيار اللاعبين، مثل الحديث عن عدم ضم محمد إسماعيل أو مصطفى محمد، طالما أن النقد يتم بشكل موضوعي.

المنتخب الوطني

وأضاف شوبير أن المشكلة ليست في النقد، وإنما في السخرية أو التقليل من أي إنجاز، موضحًا أنه يحرص دائمًا على عرض مختلف وجهات النظر، لكنه يرفض تحويل الانتقادات إلى هجوم غير مبرر أو تصفية حسابات.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة مصر وأستراليا تحظى باهتمام كبير من الجماهير، إلا أنه يرى أن هناك من ينتظر أي تعثر للمنتخب للهجوم عليه، معتبرًا أن البعض يقلل من أي نجاح قد يحققه المنتخب، حتى لو وصل إلى إنجازات تاريخية.