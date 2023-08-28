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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الموقع متاح الآن.. اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

موقع تنسيق الجامعات
موقع تنسيق الجامعات

انتهى منذ قليل طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.

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الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة التي ستظهر عبر الرابط نفسه.

 

بتقليل الاغتراب 2023 

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. 

قواعد تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ 

  • التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
  • التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
  • التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
  • لا توجد تحويلات ورقية.
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
  • تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
  •  التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
  • يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
تقليل الاغتراب 2023 نتيجة تقليل الاغتراب 2023 رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023

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