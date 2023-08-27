الموقع متاح.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

انتهى أمس، السبت، طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم التسجيل بـتنسيق المرحلة الثالثة 2023، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بـتنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.